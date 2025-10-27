En caso de acoso sexual, el doctor Priguna es condenado a 11 años de prisión

Bandung, VIVA – El lunes (27/10/2025) se celebró nuevamente en el Tribunal de Distrito de Bandung el juicio de la demanda contra el anestesista acusado Priguna Anugrah Pratama en el caso de acoso sexual contra pacientes y familiares del paciente.

Lea también: Como resultado de la caótica manifestación, el juicio del médico de Priguna fue pospuesto en el Tribunal de Distrito de Bandung.



En el juicio dirigido por un panel de jueces en el Tribunal de Distrito de Bandung, el Fiscal Público (JPU) de la Fiscalía Superior de Java Occidental acusó al acusado de 11 años de prisión y una multa de Rp. 100 millones, subsidiario a seis meses de prisión.

El jefe de la Fiscalía de Java Occidental, Sri Nurcahyawijaya, dijo en el artículo probado en el juicio:

Artículo 6 letra c Jo. Artículo 15, apartado 1, letra b, letra e y letra j Jo. Artículo 16 párrafo (1) Ley Número 12 de 2022 sobre Actos Penales de Violencia Sexual.

Lea también: El Doctor Priguna Sospechoso De Violar A La Familia De Un Paciente En RSHS Bandung Amenaza Con Un Castigo Severo





La presencia del doctor Priguna en el tribunal de distrito de Bandung Foto : Cepi Kurnia/tvOne/Bandung

«Las cosas que agravaron las acciones del acusado perturbaron a la comunidad, las acciones del acusado dañaron el futuro y el honor de las víctimas, y las consecuencias de las acciones del acusado perturbaron psicológicamente a las víctimas y hasta el día de hoy todavía experimentan traumas. El acusado es un médico que debe brindar protección y una sensación de seguridad a sus pacientes», dijo Kasipenkum.

Lea también: Pronóstico del tiempo martes 28 de octubre de 2025, advertencia de Jabodetabek por fuertes lluvias



Mientras tanto, el factor atenuante, dijo Kasipenkum, fue que el acusado admitió y lamentó sus acciones, el acusado había hecho las paces con una de las víctimas al proporcionarle una compensación a la víctima FILJAH HABIBAH por un monto de Rp. 200.000.000,- (doscientos millones de rupias).

«Y el acusado nunca ha sido condenado», afirmó.

El abogado del acusado, Ferdy Rizky Adilya, expresó su objeción a las exigencias del fiscal, que consideró que no describían completamente los hechos del proceso.

«Creemos que el fiscal no ha explicado todos los hechos que surgieron durante el juicio. Por lo tanto, presentaremos una defensa o un alegato en el juicio el próximo jueves», dijo Ferdy.

El juicio continuará el jueves 30 de octubre de 2025 con el orden del día de lectura de la declaración de culpabilidad del imputado. (Informe de Cepi Kurnia/tvOne/Bandung)