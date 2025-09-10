En cambio, los automovilistas de estilo libre golpean a otros automovilistas hasta la muerte

BalikpapanVIVA – La acción imprudente de una moto que intenta hacer estilo libre En la carretera terminó en una tragedia. Un motociclista llamado Arie Gerry Prasada (32) fue asesinado en el lugar.

La víctima Arie Gery fue asesinada después de ser atropellada por otra motocicleta que no pudo maniobrar dudeta O estilo libre en Jalan Letjen S. Parman, Ciudad de Balikpapan, East Kalimantan, lunes 8 de septiembre de 2025.

La información citada por Instagram @LBJ_JAKARTA, el evento mortal comenzó cuando la motocicleta Kawasaki KLX 150 sin una matrícula se reparó en el 99 Jaya Motor Workshop debido a problemas con frenos pegajosos.

Sin embargo, uno de los empleados del taller, Ahmad Fadil Setiawan, sacó la moto sin el permiso del propietario.

Inicialmente, Fadil solo tenía la intención de ir a comer. Pero en su camino a casa, supuestamente estaba tratando de tomar medidas para ruedas o levantar la rueda delantera de la moto.

Los automovilistas de estilo de estilo libre golpean a otros automovilistas

Desafortunadamente, perdió el control y se estrelló contra la motocicleta Yamaha Júpiter Z1 113 KT 3180 HW conducida por la víctima, Gerry desde la dirección opuesta, cuando se iba a trabajar.

El duro impacto hizo arrojar a Gerry y murió en el lugar con heridas graves en la cabeza y el cuerpo. Mientras que Fadil solo sufrió heridas leves, a pesar de que la motocicleta que usó estaba muy dañada.

La estación de policía de Balikpapan inmediatamente intervino para hacer la escena del crimen. Se ha asegurado la moto involucrada en el accidente, mientras que Fadil está siendo cuestionada más.