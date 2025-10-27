En busca de un crecimiento económico superior al 5,5 por ciento, Purbaya alienta a los K/L a gastar su presupuesto

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa enfatizó que para impulsar el crecimiento económico al 5,5 por ciento en lo que queda de 2025, todos Ministerio/Institución (K/L) debe acelerar la realización del gasto presupuesto ellos en el cuarto trimestre de 2025.

Por lo tanto, Purbaya admitió que a menudo iba de safari a varios K/L, para asegurarse de que consumo su presupuesto es oportuno y eficaz.

Aunque admitió que el safari a menudo se malinterpretaba como una interferencia con las políticas de otros ministerios/instituciones, como dijo por ejemplo el presidente de la Comisión XI de la RPD de RI, Mukhamad. MisbakhunSin embargo, Purbaya en realidad lo ve como una forma de apoyo a los esfuerzos de seguimiento presupuestario en varios ministerios/instituciones cuya absorción aún es baja.

«Él (Misbakhun) en realidad lo apoya. El objetivo es hacer que el presupuesto sea más rápido (absorbido). Porque en el cuarto trimestre necesito un crecimiento económico superior al 5,5 por ciento. Así que todo el mundo tiene que gastar», dijo Purbaya en el Ministerio de Finanzas, Yakarta, el lunes 27 de octubre de 2025.



Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa

«Además, nunca comenté: ‘Oye, este ministerio, tu programa es malo’. Vine allí (para preguntar) con qué programas puedo ayudar, aceleremos el gasto presupuestario», dijo.

En la misma ocasión, Misbakhun enfatizó que su relación con Purbaya estaba bien. Destacó que su reunión con el Ministro de Finanzas fue para conectar corazones, de modo que los esfuerzos para acelerar la absorción del presupuesto de K/L puedan realmente alentar el crecimiento económico en el cuarto trimestre de 2025.

«Así que el señor Purbaya dijo que para cumplir con todos sus deberes, señor presidente, quiere obtener apoyo», dijo Misbakhun.

Destacó que la facción del Partido Golkar también apoya plenamente las políticas implementadas por Purbaya, para que se pueda alcanzar el objetivo de absorción presupuestaria y los objetivos de crecimiento económico para el resto de 2025.

«Y transmito que el Partido Golkar, como principal partido que apoya al Sr. Presidente Prabowo, brindará pleno apoyo al Sr. Purbaya como Ministro de Finanzas», dijo.