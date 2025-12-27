En busca de lo más alto de la clasificación, Bojan Hodak le recuerda a Bobotoh que no haga berrinches

Bandung, VIVA – Persib Bandung prepárate para afrontar un partido crucial cuando recibas PSM Makassar en el estadio Gelora Bandung Lautan Api. En medio de la gran oportunidad de cambiar de posición en lo más alto de la clasificación, el técnico Bojan Hodak entregar un mensaje importante a bobo.

Lea también: No satisfecho con el segundo puesto, Marc Klok destaca la misión de Persib de dominar la clasificación



Todavía se necesita todo el apoyo, pero Hodak destacó una cosa que, según él, no es menos crucial: mantener el orden en las gradas. No quiere que la lucha del equipo en el campo se vea empañada por sanciones fuera del partido.

Persib se enfrentará al PSM Makassar en el partido aplazado de la Semana 8 de la Superliga 2025/2026, esta noche del sábado 27 de diciembre de 2025 a las 19:00 WIB. Este partido tiene un significado importante para Maung Bandung en la carrera por el título.

Lea también: Bojan Hodak habló sobre el partido número 100 del Persib contra el PSM Makassar





Plantilla de Persib Bandung 2025

Actualmente, Persib está a sólo un punto de Borneo FC quien lidera la clasificación con 34 puntos. La victoria sobre el PSM abrirá una gran oportunidad para que Persib llegue a la cima.

Lea también: Federico Barba se convierte en capitán de Persib, esta es la respuesta de Marc Klok



En esta situación, Bojan Hodak espera que Bobotoh pueda regresar como una fortaleza adicional para el equipo. El técnico croata cree que el ambiente en el GBLA Stadium suele ejercer mucha presión sobre el equipo visitante.

Dijo que en los últimos partidos en casa, la presencia de Bobotoh dificultó que los oponentes desarrollaran su juego. Según él, el dominio de Persib en casa no puede separarse del apoyo de los aficionados que llenaron el estadio.

«En nuestros últimos partidos en casa, cuando el equipo visitante vino aquí, se sintió incómodo jugando», dijo Bojan Hodak a los medios de comunicación en Bandung, el viernes 26 de diciembre de 2025.

«En los últimos uno o dos meses hemos estado dominando en casa. La razón es que hay muchos bobotoh presentes», continuó.

Sin embargo, Hodak transmitió un mensaje especial a Bobotoh para que este apoyo continúe según las reglas. Pidió a los aficionados que no enciendan bengalas y mantengan el orden durante el partido.

Hodak subrayó que no quería que Persib volviera a ser objeto de multas no pequeñas. Dio el ejemplo del último partido en casa contra el Bhayangkara FC, donde el partido se desarrolló de forma ordenada y sin bengalas.



Fuente: Antara

Según él, esta condición debe mantenerse por el bien del equipo. Hodak dijo que aún se puede brindar el máximo apoyo sin violar las regulaciones existentes.