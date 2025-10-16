En busca de bendiciones, Dhini Aminarti y Citra Kirana muestran fortaleza en el matrimonio

Jacarta – La esperada película de drama familiar, Persiguiendo a Restuestá listo para aparecer en las pantallas de cine de Indonesia a partir del 11 de diciembre de 2025. Producida por Bahagia Pictures, esta obra cinematográfica transmite una narrativa conmovedora sobre el amor, las responsabilidades familiares, así como una representación de la resiliencia de las mujeres al enfrentar los dilemas de la vida matrimonial.

Después de completar el proceso de producción el año pasado, Mengeja Restu ahora cuenta con un elenco de actores y actrices reconocidos, entre otros. Dhini Aminarti Y imagen de kiranala cual liderará una trama centrada en la dinámica familiar con fuertes valores tradicionales. ¡Vamos, desplázate más!

Dhini Aminarti interpreta al personaje principal llamado Dania, una esposa y madre que queda atrapada en medio de una intersección crucial. Dania tiene que tomar la decisión más difícil de su vida: entre defender la confianza y la voluntad de la familia extendida de su marido o priorizar y proteger la integridad y la felicidad de su propio hogar.

A través del viaje de Dania, esta película muestra claramente cómo la fuerza de una mujer se convierte en el principal pilar de apoyo cuando chocan las expectativas de una familia numerosa y las realidades de la vida matrimonial.

Además de Dhini, Citra Kirana aparece como Bella, y la joven actriz que ganó el premio al Mejor Actor Infantil en los Premios de Actores de Cine de Indonesia (IMAA) 2024, Anantya Kirana, interpreta a Arumi. Estas tres fuertes figuras femeninas presentan un espectro de emociones a través de generaciones que representan las diversas formas de amor, bendición y sinceridad que pueden estar presentes en un matrimonio y un vínculo familiar.

Al transmitir sus impresiones durante el proceso de rodaje, Citra Kirana compartió sus experiencias.

«Durante el proceso de rodaje, cada personaje aporta un matiz diferente. El director (Puadin Redi) tiene una forma única de crear una atmósfera en el set, por lo que aunque el tema sea desafiante, el proceso se siente ligero y lleno de unión», dijo Citra Kirana en su declaración oficial, citada el jueves 16 de octubre de 2025.

El poder emocional de esta película se ve reforzado aún más por la participación de cuatro parejas de marido y mujer de la vida real, a saber, Dhini Aminarti y Dimas Seto, Citra Kirana y Rezky Aditya, Fenita Arie y Arie Untung, y la pareja de ancianos Baby Zelvia y Hengky Tornando. Se cree que su presencia proporciona una dimensión auténtica a la química entre los personajes y profundiza la resonancia de la historia presentada.