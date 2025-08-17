En ausencia de asistir a la ceremonia en el palacio, Megawati se convirtió en el 80 aniversario de la República de Indonesia en la escuela PDIP

Yakarta, Viva -No no hubo presencia visible en la conmemoración de la proclamación del 80 aniversario de la República de Indonesia en El palacio independienteYakarta, el quinto presidente de la República de Indonesia y presidente del Partido de Lucha demócrata de Indonesia (PDI-P)Pdip) Megawati Soekarnoputri parecía ser líder ceremonia El 80 aniversario de la República de Indonesia en la PDIP Party School, domingo 17 de agosto de 2025.

En su mandato, Megawati dijo que el 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia debe ser un momento de avivamiento.

«Amigos en armas, mis hijos de compatriotas, el 80º Día de la Independencia de la República de Indonesia deben ser un impulso para el avivamiento, y el espíritu de la cooperación mutua. No solo nosotros, sino también el pueblo», dijo Megawati cuando era el Inspector del 80 aniversario de la República de Indonesia en la Escuela del Partido PDIP, Jakarta.

Además, le recordó a toda la comunidad que la lucha de Indonesia después de la independencia sería más difícil, como dijo el primer presidente de la República de Indonesia.

«Quiero recordarle como el mensaje de Bung Karno: ‘Mi lucha es más fácil porque solo expulsa a los invasores, pero su lucha será más difícil porque está en contra de su propia gente'», dijo.

Megawati también enfatizó los desafíos de la lucha posterior a la independencia que no se limitó al colonialismo físico, sino más bien a un nuevo colonialismo de estilo que se infiltró en políticas, economía e incluso cultura.

«Cuidemos la independencia que obtenemos, y lo tomemos con este arduo trabajo. Tratamos a la nación y luchamos por la justicia social para todos los indonesios», dijo.

Mientras tanto, recordó a los cuadros PDIP que asistieron al 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia por no sentirse más alto que la gente.

«Cuando alguien aprovecha al partido por intereses personales, recuerde, somos solo una herramienta de lucha. Nuevamente, la herramienta de lucha, no el propósito de la lucha en sí misma para enriquecernos, estar en el poder», dijo Megawati.

En cuanto al 80 aniversario del Día de la Independencia de la República de Indonesia en la Escuela de Partes PDIP, el secretario general de PDIP, Hasto Kristiyanto, fue atendido para el hijo de Megawati, quien también fue el presidente del DPP M. Prananda Prabowo.

Además, también asistieron el PDI-P DPP en el período 2025-2030, así como a los participantes ceremoniales que consisten en la gestión central de DPD y PDC PDIP DKI Jakarta. Luego, el presidente, secretario y tesorero de la agencia o ala en los auspicios del PDIP y la Fuerza de Tarea PDIP.

Conmemoración del 80 aniversario de la Independencia de la República de Indonesia en 2025 con el tema «United Sovereign, Prosperous People, Avanzed Indonesia». El tema refleja el espíritu nacional que continúa siendo manteniéndose como una base para pasar al futuro.

El presidente Prabowo Subianto dirigió directamente la ceremonia de conmemoración de los segundos de la proclamación en el marco del 80 aniversario de la República de Indonesia en el Palacio Merdeka, Yakarta.

Hay varias actividades que se llevaron a cabo para animar el 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia el domingo, a saber, el Kirab de la bandera roja y blanca y el texto de la Proclamación, el Partido Popular y el Carnaval Unido Independence.