¡En auge! Estos son 10 trabajos verdes cuyo salario son miles de millones de rupias translúcidas, ¿interés?

Yakarta, Viva – El tema del cambio climático que alguna vez solo se consideró una preocupación para los activistas ambientales ahora se ha convertido en la moto principal de la reestructuración del mercado laboral global.

Lo que solía considerarse un proyecto idealista ahora se ha convertido en una nueva frontera económica, a saber, trabajar verde.

El cambio hacia la sostenibilidad ya no es solo una jerga en la sala de reuniones, sino que se ha convertido en un requisito comercial urgente.

Esto abre grandes oportunidades para nuevos profesionales, a partir de ingenieros, analistas de datos, hasta planificadores de logística, todos dirigidos a construir un mundo bajo en carbono.

Los datos de la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA) confirman tren Este. En 2023, el número de trabajadores globales en el sector de energía renovable aumentó a 16.2 millones, un 18 por ciento más en comparación con 2022.

Este crecimiento es una fuerte señal del cambio sistémico de la economía basada en el combustible fósil a la infraestructura baja en carbono.

En TI, una carrera prometedora que promete en los campos de la ingeniería, la ciencia de datos, la logística, la agricultura. Aquí hay 10 profesiones verdes como se resume de Los tiempos de la IndiaMartes 16 de septiembre de 2025.

1. Ingeniero de energía renovable

Los ingenieros de energía renovable diseñan y optimizan los sistemas de energía solar, eólica e hidroeléctrica. Con un informe de Irena que muestra un aumento del 18% de trabajo de energía renovable en 2023, esta profesión es la clave para la transición de energía.

El rango salarial alcanza £ 50,000 – £ 90,000 o equivalente a Rp965 millones – RP1.74 mil millones por año con el mercado principal en Europa, China e India.

2. Gerente de sostenibilidad

Esta profesión tiene la tarea de liderar la estrategia de sostenibilidad o ESG (ambiental, social, gobernanza) para la empresa. LinkedIn Global Green Skills Report registró que la demanda de talentos verdes aumentó 12.3% entre 2022-2023.

El salario varía de £ 60,000 – £ 100,000 o equivalente a Rp1.16 mil millones – RP1.93 mil millones por año, con las industrias de tecnología, finanzas y manufactureros como los mayores absorbedores de energía.

3. Científico de datos ambientales

Los científicos de datos ambientales analizan datos climáticos y ecológicos para apoyar las prácticas sostenibles. El mismo informe de LinkedIn confirma el aumento en las solicitudes de roles con habilidades ecológicas en varios sectores, incluida la tecnología y el gobierno.

El salario profesional promedio está en el rango de £ 55,000- £ 85,000 o equivalente a RP1.06 mil millones de RP1.64 mil millones por año, con muchas oportunidades en las nuevas empresas del gobierno, las ONG y el medio ambiente.

4. Instalador solar fotovoltaico

El instalador del panel solar se encuentra en la primera línea de la revolución de energía renovable. Según los informes de Irena 2023, los trabajadores del panel solar solo llegaron a 4,9 millones de personas en 2022.

El salario promedio de esta profesión varía de £ 30,000- £ 50,000 o equivalente a RP579 millones de RP965 millones por año. Esta profesión no requiere una alta educación formal, pero la capacitación técnica será muy útil.

5. Técnico de turbina eólica

Los técnicos de turbina eólica están a cargo de la instalación, verificación y cuidado de las turbinas eólicas. BLS EE. UU. Proyecta un aumento en la demanda del 44% a 2031, mucho más rápido que otros trabajos.

Su salario está en el rango de £ 35,000 – £ 60,000 o equivalente a Rp674 millones – RP1.16 mil millones por año, con grandes oportunidades en los Estados Unidos, Gran Bretaña, Dinamarca y Alemania.

Los agricultores urbanos cultivan plantas en áreas urbanas con métodos continuos como la hidroponía y la agricultura vertical. Las tendencias post-pandemias y los problemas de seguridad alimentaria fomentan el crecimiento agrícola urbano, especialmente en Asia y Europa.

Su salario promedio varía de £ 25,000- £ 45,000 o equivalente a RP483 millones de RP869 millones por año, con posibles ubicaciones en Singapur, los Países Bajos, a las principales ciudades de los Estados Unidos.

7. Consultor ambiental

Los consultores ambientales ayudan a las empresas a cumplir con las regulaciones ambientales y a reducir los impactos ecológicos. The Times registró una consulta verde como uno de los segmentos de crecimiento más rápido en el Reino Unido.

El salario profesional promedio alcanza £ 40,000- £ 80,000 o equivalente a RP772 millones de RP1.54 mil millones por año con grandes perspectivas en los sectores de transporte, energía y bienes raíces.

8. Científico de conservación

Los científicos de conservación administran recursos naturales como bosques, sistemas de agua y áreas protegidas. BLS US estima que el crecimiento del 5% a 2032 se debe a las necesidades de gestión del ecosistema.

Este salario profesional está en el rango de £ 45,000 – £ 55,000 o equivalente a Rp869 millones – RP1.06 mil millones por año, con muchas oportunidades de trabajo en el gobierno, las ONG de conservación y las agencias forestales.

9. Consultor de logística verde

Los consultores de logística verde desempeñan un papel en la reducción de las emisiones de carbono en la cadena de suministro a través de la optimización de rutas y el uso de empaquetado sostenible. La demanda aumentó rápidamente por la UE Green Deal y el compromiso neto de la compañía en cero.

El salario promedio de esta profesión es de £ 45,000- £ 75,000 o equivalente a RP869 millones de RP1.45 mil millones por año, con grandes oportunidades en España, Alemania y los Países Bajos.

El hidrólogo examina y administra los sistemas de agua para superar los problemas de agua relacionados con la sequía, las inundaciones y el clima. Departamento de Desarrollo del Empleo Proyectos de California 7% de crecimiento en 2028.

Esta profesión ofrece un salario de £ 60,000 – £ 95,000 o equivalente a Rp1.16 mil millones – RP1.83 mil millones por año con el enfoque principal en la planificación de inundaciones, la calidad del agua y la gestión de recursos.

Estas profesiones muestran que las carreras futuras no solo prometen financieramente, sino que también tienen un impacto positivo en el planeta. ¿Estás interesado?