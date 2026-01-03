En ascenso a principios de 2026, Stefanos Tsitsipas lleva a Grecia a vencer a Japón en la Copa United

Perth, VIVA – Stefanos Tsitsipas comenzando 2026 con una señal de reactivación. Después de una desafiante temporada 2025, jugador de tenis El griego, de origen griego, tuvo un desempeño convincente y llevó a su país a una aplastante victoria sobre Japón en la United Cup en Perth.

Grecia abrió el partido con resultados positivos gracias a Maria Sakkari. Parecía dominante cuando se enfrentó a Naomi Osaka y ganó en sets corridos 6-4, 6-2 en el RAC Arena, dándole a Grecia una temprana ventaja.

Tsitsipas aseguró entonces la victoria de su equipo. Frente a Shintaro Mochizuki, el número 36 del mundo ganó 6-3, 6-4 en su primer partido desde septiembre pasado tras quedar fuera de juego por una lesión en la espalda.

«Los últimos meses han sido difíciles para mí», dijo Tsitsipas, citado por la ATP, el sábado. Admitió que tenía dudas sobre su capacidad para volver a competir al más alto nivel.

Aunque perdió el servicio al inicio del partido, Tsitsipas pudo recuperarse y controlar el juego. Su actuación pareció sólida y llena de confianza cuando se enfrentó a Mochizuki, que tiene 22 años y ocupa el puesto 99 en el mundo.

«No estaba seguro de poder competir realmente. Así que verme de nuevo a ese nivel y jugar un tenis realmente bueno es algo por lo que estoy agradecido», dijo Tsitsipas.

Tsitsipas y Sakkari completaron luego la victoria de Grecia al vencer a Yasutaka Uchiyama y Nao Hibino en dobles mixtos por 6-2, 6-3. Este resultado aseguró una victoria perfecta para Grecia por 3-0.

La victoria supuso un importante punto de inflexión para Tsitsipas. El ex número tres del mundo salió del top 20 de la ATP por primera vez desde 2018, después de perder en Roland Garros el año pasado y luchar contra una lesión en la espalda.

Ahora, Tsitsipas apunta a una remontada total en 2026 y tiene la ambición de volver a llegar a la final de un gran torneo, como lo logró en Roland Garros 2021 y el Abierto de Australia 2023.

Mientras tanto, la victoria de Sakkari sobre Osaka fue también una inyección moral para Grecia. Frente a Osaka por primera vez en casi cinco años, Sakkari parecía tranquilo y eficaz.

«El primer partido de la temporada siempre es difícil. Sólo trato de concentrarme en lo que he estado practicando y seguir mejorando», dijo Sakkari.