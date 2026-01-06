¡En armas! Video pervertido de tortolitos en el puesto policial de Tulungagung, la policía investiga

TulungagungVIVA – La Unidad de Tráfico de la Policía de Tulungagung (Satlantas) está investigando vídeo desagradable Cual viral en las redes sociales que muestra a un par de hombres y mujeres sospechosos de cometer actos inapropiados en puesto de policia (Pospol) Simpang Empat Kemuning, aldea de Kutoanyar, regencia de Tulungagung, Java Oriental.

El jefe de la unidad de tráfico de la policía de Tulungagung, AKP Taufik Nabila, en Tulungagung, dijo el martes que su grupo había seguido el video visitando el lugar del incidente para realizar una inspección directa.

«Después de que circuló el vídeo, fuimos inmediatamente al lugar para realizar una inspección. Cuando llegaron los agentes, el puesto estaba vacío y no encontraron a nadie», dijo Taufik.



Ilustración de censura de video pervertida.

Explicó que los agentes de policía tampoco encontraron ningún artículo sospechoso en el puesto, incluidos anticonceptivos, cuando revisaron la escena del crimen.

Taufik añadió que el puesto de policía en el cruce de Kemuning es un puesto activo utilizado para el control del tráfico, especialmente por la mañana y cuando hay un gran flujo de vehículos. Sin embargo, este puesto no está vigilado por agentes las 24 horas del día.

Según él, el estado del puesto, abierto y sin puerta, permite a cualquiera entrar en la zona del puesto cuando no hay agentes de guardia.

«Lamentamos mucho que las instalaciones policiales que aún están activas sean utilizadas indebidamente por parte de personas irresponsables», afirmó.

Como medida preventiva, la Unidad de Tráfico de la Policía de Tulungagung aumentará la supervisión en este lugar, una de las cuales es colocar agentes de patrulla en guardia regular.

Aparte de eso, su partido también planea instalar puertas y un sistema de seguridad en el puesto de policía del cruce de Kemuning cuatro para que no sea fácil para los residentes entrar cuando no hay agentes.

Taufik enfatizó que la policía aún estaba investigando la identidad de la pareja registrada en el video viral recopilando información de varios testigos en el lugar.

«Aún estamos llevando a cabo más investigaciones para confirmar la identidad de la persona en cuestión y evitar que un incidente similar vuelva a ocurrir», dijo. (Hormiga)