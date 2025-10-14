¡En armas! Video del jefe de la aldea empujado a una zanja por los residentes

MientrasVIVA – Los usuarios de las redes sociales quedaron conmocionados por el incidente al que empujaron al jefe de la aldea. zanja por un residente. Este desafortunado incidente fue experimentado por el jefe de la aldea de Perintis, distrito de East Medan, Muhamamd Fadli, después de desmantelar los topes de velocidad de neumáticos usados ​​instalados en Madu Koro Road, distrito de East Medan, ciudad de Medan, Sumatra del Norte.

En el vídeo que se volvió viral en las redes sociales antes de caer a la zanja, uno de los vecinos conocido como Adi se negó y no aceptó el derribo. Sin embargo, Muhammad Fadli explicó que esta medida se tomó debido a las numerosas quejas del público.

«Oye, ¿por qué lo contestaste?», dijo Adi, citado en la transmisión de TvOne News en YouTube, el martes 14 de octubre de 2025.

«Está sucio, señor, está sucio. Si no lo acepta, simplemente venga a la oficina. Si no lo acepta, vaya a la oficina. Aquí, señor, mire cuántos vehículos hay aquí e informe a la oficina del jefe de la aldea debido a esto», dijo el jefe de la aldea.

«¿Quién filtró? Nadie filtró», respondió Adi.

Como jefe de la aldea, Muhammad Fadli intentó calmar a los residentes y les pidió que siguieran sus instrucciones para desmantelar los badenes.

«La gente viene a la oficina del jefe de la aldea. Eso es todo, eso es todo. Señor, yo soy el jefe de la aldea», dijo el jefe de la aldea.

«¿Y qué si eres el jefe de la aldea?» desafió Adi.

«Lo dije muy bien», dijo el jefe de la aldea.

«Esta es mi casa», dijo Adi.

«Este es un camino público, no el suyo, tengan cuidado», dijo el jefe del pueblo.

En ese momento, Adi y Muhammad Fadli estaban tirando neumáticos usados ​​que se utilizaban como badenes. Se vio al propio Adi continuando empujando al jefe de la aldea hacia la zanja hasta que finalmente fue empujado hacia la zanja.

El jefe de la aldea también se sorprendió antes de finalmente levantarse y rodear el cuello de Adi con sus brazos. El personal del subdistrito que lo vio también quedó consternado por el incidente. Como resultado del incidente, se descubrió que Muhammad Fadli sufrió un esguince en la mano.

«Tómalo y repórtalo a la policía», dijo Muhammad Fadli.

Este incidente también ha sido denunciado al subdistrito oriental de Medan y a la policía de East Medan. La policía se llevó a los residentes para interrogarlos.