¡En armas! Una familia encontrada muerta en la casa de Warakas, ¿cuál es la causa?

Yakarta, VIVA – Alboroto en Warakas, Tanjung PriokNorte de Yakarta. Uno familia encontró fallecido adentro Casa ellos, viernes 2 de enero de 2026.

De los cuatro miembros de la familia, tres murieron, mientras que otra persona fue trasladada de urgencia al hospital para recibir tratamiento. Este trágico descubrimiento se volvió viral por primera vez en las redes sociales a través de la cuenta de Twitter/X @wongdalang, que compartió la cronología inicial del incidente.

Agentes policiales acudieron inmediatamente al lugar para evacuar a las víctimas. «1 familia fue encontrada muerta en Warakas Gg, 10 de 4 personas, 3 personas MD 1 persona fue llevada al hospital… mientras era atendida por la policía de TG Priok», se cita en el relato.

Mientras tanto, respecto a este asunto la policía también se pronunció. La jefa de la Sección de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana del Norte de Yakarta, Ipda Maryati Jonggi, confirmó este incidente.

«Es cierto (el incidente), se ha llevado a cabo un TKP (escena del crimen) y se está llevando a cabo una investigación por parte de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana del Norte de Yakarta y la Policía de Tanjung Priok», dijo Maryati Jonggi cuando fue contactada.

Sin embargo, Maryati no pudo confirmar si las muertes de estos tres familiares estuvieron relacionadas con actos delictivos o no. Asimismo, la policía aún está investigando el tema de las lesiones sufridas por la víctima.

«Aún estamos bajo investigación (sobre este asunto)», dijo.

La policía metropolitana del norte de Yakarta enfatizó que su partido resolverá este caso rápidamente y pidió al público que tenga paciencia mientras espera los resultados de la investigación. Mientras tanto, los vecinos están preocupados y curiosos por la causa de la muerte de esta familia.