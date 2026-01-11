Moscú, VIVA – Presidente COMOdonald Triunfo Según se informa, ha ordenado a los comandantes de operaciones especiales estadounidenses que elaboren planes para la invasión de Tierra Verde. El Daily Mail informó citando varias fuentes.

El informe afirmaba que algunos altos oficiales militares estadounidenses se oponían al plan. Sin embargo, se dice que el asesor político de Trump, Stephen Miller, es su principal partidario.

También se afirmó que a los funcionarios europeos les preocupaba que Trump estuviera intentando llevar a cabo el plan antes de las elecciones intermedias del Congreso estadounidense que tendrán lugar en noviembre.

En diciembre pasado, Trump anunció el nombramiento del gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial de Estados Unidos a Groenlandia. Landry confirmó más tarde que Estados Unidos planeaba hacer de la isla parte de su territorio.

Ministro de Asuntos Exteriores Dinamarca Lars Lokke Rasmussen expresó su enojo por la declaración de Landry y dijo que convocaría al embajador de Estados Unidos en Copenhague para pedirle una explicación.

En una declaración conjunta, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, advirtieron a Estados Unidos que no se apoderara de la isla. También subrayaron la necesidad de respetar la integridad territorial mutua.

El miércoles, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresó su intención de reunirse con las autoridades danesas la próxima semana para discutir la situación en Groenlandia.

Así lo transmitió Rubio al responder a las preguntas de los periodistas sobre las razones por las que el gobierno estadounidense no aceptó la oferta de Dinamarca de discutir la situación en Groenlandia y si Estados Unidos estaba dispuesto a descartar la posibilidad de una intervención militar.

Trump ha declarado repetidamente que Groenlandia debería pasar a formar parte de Estados Unidos bajo el pretexto de la seguridad nacional y la protección del «mundo libre».

El ex primer ministro de Groenlandia, Mute Egede, respondió que la isla no está en venta y nunca lo estará. Sin embargo, Trump se negó a prometer no utilizar la fuerza militar para tomar el control de Groenlandia.

Groenlandia fue una colonia danesa hasta 1953 y hoy sigue siendo parte del Reino de Dinamarca. Sin embargo, desde 2009 la isla obtuvo un estatus autónomo que le permite organizar su propio gobierno y determinar sus propias políticas.

Además de ser rica en minerales de tierras raras, se cree que la región tiene enormes reservas de energía fósil. (Hormiga)