¡En armas! Sólo nos hemos visto dos veces, esto es lo que hicieron Safa Marwah y Ridwan Kamil

Jacarta – Celebgrama Safa Marwah volvió a la atención pública después de que su nombre fuera vinculado al ex gobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil. Los rumores que circulan en las redes sociales alegan una relación especial entre ambos.

En respuesta a esta noticia, Safa Marwah finalmente habló y brindó aclaraciones abiertamente para aclarar los rumores que consideraba erróneos y perjudiciales. ¡Vamos, desplázate más!

Safa Marwah enfatizó que su relación con Ridwan Kamil no era más que una simple amistad. Negó rotundamente las acusaciones de que fuera un tercero o una aventura.

Según él, las noticias que circulan no son más que chismes infundados que se difunden enormemente entre el público. De hecho, Safa dijo que rara vez veía a Ridwan Kamil y que no tenía ninguna cercanía personal.

«En realidad, esto es sólo un chisme. Estoy realmente triste por haber sido el objetivo equivocado de los internautas indonesios, a pesar de que él y yo somos sólo amigos», dijo Safa Marwah, citando una transmisión de YouTube, el lunes 5 de enero de 2026.

La mujer de 28 años reveló que sólo vio a Ridwan Kamil dos veces. Uno de estos momentos tuvo lugar en 2021 en un evento iftar con la comunidad motociclista.

En ese momento, la motocicleta de Safa se estaba volviendo viral por lo que tuvo la oportunidad de tomarse una foto con Ridwan Kamil, quien en ese momento se desempeñaba como Gobernador de Java Occidental.

«Nos reunimos dos veces. Una de ellas fue en 2021 en un evento de inauguración con la comunidad de motociclistas. En ese momento mi motocicleta se estaba volviendo viral y conocí al señor Ridwan Kamil. Me tomé una foto con él porque es el gobernador de Java Occidental, ¿quién no quiere tomarse una foto?». explicó.

Sin embargo, subir la foto se convirtió en el comienzo de los problemas. Safa admitió que recibió un mensaje directo de una mujer llamada Lisa Mariana que decía estar embarazada del hijo de Ridwan Kamil.

Este mensaje sorprendió a Safa porque no conocía en absoluto a esta figura.

«El DM dijo: ‘Por favor, dígale al señor Ridwan Kamil que estoy embarazada de su hijo’. «Me quedé realmente impactado», dijo Safa.

Debido a que tenía el contacto de Ridwan Kamil con fines profesionales, Safa luego transmitió el mensaje tal como estaba. La respuesta recibida fue inequívoca.