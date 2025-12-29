¡En armas! Se informa que Lisa de BLACKPINK se casará con Frédéric Arnault

París, EN VIVO – El 29 de diciembre de 2025, el medio chino Sohu informó que Lisa supuestamente había registrado su matrimonio con el empresario francés Frédéric Arnault en Francia.

Según el informe, incluso se dice que el ídolo está considerando tomar un descanso temporal de sus actividades para prepararse para el embarazo. ¡Vamos, desplázate más!

«Después de dos años de noviazgo, la relación entre Lisa y Frédéric Arnault ha alcanzado un punto de inflexión importante», afirmó el medio de comunicación, informado por KBIZoom, el lunes 29 de diciembre de 2025.

La pareja supuestamente incluso planeó mantener su matrimonio en secreto para proteger la carrera de Lisa en la industria del entretenimiento.

El momento de los rumores provocó más especulaciones. Según los informes, durante las recientes vacaciones de Navidad, Lisa interrumpió su agenda y voló a Francia para encontrarse con Arnault.

La pareja fue fotografiada caminando juntas por las calles de París, y también se rumoreaba que Lisa asistiría a un espectáculo solo para adultos en el famoso cabaret Crazy Horse con su novio.

A medida que se difundió la noticia, la supuesta boda secreta rápidamente se convirtió en un tema candente en Weibo, y muchos internautas llamaron a Lisa una potencial “novia chaebol global” si los rumores fueran ciertos.

Sin embargo, este informe sigue siendo unilateral, proviene únicamente de los medios chinos y no puede ser verificado de forma independiente. Lisa aún no ha proporcionado una declaración oficial sobre este reclamo.

Esta no es la primera vez que Lisa se enfrenta a rumores de matrimonio. En junio, el sitio anónimo de chismes de Hollywood Crazy Days & Nights dijo que Lisa se había casado con un miembro de una influyente familia europea.

Luego, el sitio afirmó que el ídolo vendió la mayor parte de su guardarropa y se mudó en secreto de Asia a Europa. Casualmente, en el mismo período, Lisa realizó una venta de ropa y donó todas las ganancias a Good Neighbors, lo que avivó aún más las especulaciones entre los internautas.

Aunque todavía no hay pruebas concretas, los rumores sobre la vida personal de Lisa siguen atrayendo mucha atención, se dice que superó las 200.000 visitas y provocó acaloradas discusiones en el ciberespacio a mediados de 2025.

Lisa y Frédéric Arnault se vincularon sentimentalmente por primera vez en julio de 2023 después de ser vistos juntos en un restaurante en Francia, donde Lisa parecía apoyar su cabeza en el hombro de Arnault. Desde entonces, los dos han sido vistos juntos a menudo en varios países, supuestamente conociendo a las familias del otro y apoyándose mutuamente en sus agendas, aunque nunca han confirmado oficialmente su relación.