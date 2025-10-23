¡En armas! Se dice que el jefe del SPPG Bekasi acosó y abusó de sus subordinados

kota BekasiVIVA – El mundo virtual quedó conmocionado por la subida de una mujer de iniciales RD que afirmó ser víctima abuso Y persecución por sus propios superiores.

Se decía que el hombre denunciado había servido como Cabeza Unidad de Servicio de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) en el área de South Bekasi, ciudad de Bekasi, Java Occidental. En una carga viral en las redes sociales, la víctima contó su triste historia mientras trabajaba en la oficina de SPPG Jatiasih.

Se dice que a menudo sus superiores lo maldijeron, lo trataron con dureza e incluso lo acosaron. Esta acción inapropiada finalmente hizo que RD tuviera el coraje de denunciarlo a la policía.

«El jefe del SPPG del Sur de Bekasi denunció a la policía el acoso y la agresión a una empleada», citado en la cuenta de Instagram @cepat.indo, el jueves 23 de octubre de 2025.

Esta noticia fue respondida de inmediato por la policía metropolitana de la ciudad de Bekasi. El jefe de la Unidad de Investigación Criminal, el subcomisario de policía Braiel Arnold Rondonuwu, confirmó que había recibido un informe de la víctima.

«Hemos recibido el informe policial», dijo Braiel.

No sólo sobre presuntos acosos, RD también denunció los actos de abuso que vivió. Actualmente, la policía está preparando un cronograma de exámenes para la víctima y las partes presuntamente involucradas.

«La víctima de Megaku fue abusada. El periodista aún no ha venido a pedirnos información. Inmediatamente programaremos una solicitud de información de las partes», dijo.

El vídeo de la confesión de la víctima que circuló ampliamente en Instagram atrajo inmediatamente miles de comentarios de los internautas. Muchos criticaron las acciones de los funcionarios del SPPG e instaron a que este caso fuera investigado a fondo. Hasta el momento, la policía sigue investigando el motivo y las pruebas relacionadas con el presunto acoso y violencia sufrido por la víctima.