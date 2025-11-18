¡En armas! No dos, resulta que tres soldados del TNI AD estuvieron involucrados en un sádico secuestro que mató al director de un banco estatal

Jacarta – Número de soldados TNI El Ejército está involucrado en el caso secuestro mató sádicamente al jefe de la sucursal (Kacab) de uno de los bancos estatales en Cempaka Putih, Mohamad Ilham Pradipta (37), añadió.

Anteriormente sólo aparecían dos nombres en reconstrucción En la sede de Polda Metro Jaya, ahora se confirma que un total de tres miembros de TNI AD han sido nombrados como sospechar.

Durante la reconstrucción que tuvo lugar el pasado lunes, estuvieron presentes dos sospechosos, Kopda Feri Herianto y Serka M. Natsir, para recorrer escena por escena. Sin embargo, resultó que otro soldado, Serka Franky Yari alias Pace, también había sido señalado como sospechoso a pesar de que no estuvo presente en la reconstrucción. Su papel fue reemplazado por un doble.

El jefe del Servicio de Información del Ejército (Kadispenad), coronel (Inf) Donny Pramono, confirmó el nombramiento de los tres soldados. Los tres se encuentran actualmente procesados ​​por la Policía Militar.

«El proceso legal continúa y todas las personas sospechosas de estar involucradas han sido detenidas para una mayor investigación», dijo el martes 18 de noviembre de 2025.

Video de segundos del jefe del banco estatal, MIP secuestrados

Aun así, no explicó mucho sobre este tercer sospechoso. Sin embargo, Donny destacó que el TNI AD garantiza que el proceso judicial contra sus tres miembros se llevará a cabo sin compromisos.

«El ejército indonesio enfatiza que cualquier violación de la ley será procesada estrictamente de acuerdo con las regulaciones aplicables, y estamos comprometidos a manejar este caso de manera profesional y transparente», dijo.

Anteriormente se informó que la Dirección de Investigación Criminal General (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya llevó a cabo una recreación o reconstrucción de la escena del sádico caso de secuestro que mató al jefe de la subsucursal (Kacab) de uno de los bancos estatales en Cempaka Putih, Mohamad Ilham Pradipta (37).

La reconstrucción se llevó a cabo hoy y fue realizada directamente por los sospechosos. Recrearon los momentos del sádico secuestro de Ilham. El jefe de Relaciones Públicas de la Policía de Metro Jaya, el comisario de policía Budi Hermanto, confirmó la reconstrucción.

«Así es, la reconstrucción del caso de asesinato del jefe de la sucursal de BRI fue llevada a cabo por la Subdirección de Jatanras, Ditreskrimum Polda Metro Jaya», dijo, el lunes 17 de noviembre de 2025.

Para su información, Mohamad Ilham Pradipta murió, presuntamente asesinado. Antes de que lo encontraran muerto, víctima supuestamente secuestrado primero.