¡En armas! Niño encontrado muerto en el baño de la mezquita Majalengka

MajalengkaVIVA – La policía de Majalengka Resort (Polres), Java Occidental, está investigando el caso actualmente. cadáver Un niño con las iniciales MR (11) en el baño. mezquita Pueblo Sadasari, distrito de Argapura, para revelar la causa de la muerte de la víctima.

El jefe de policía de Majalengka, AKBP Willy Andrian, en Majalengka, dijo el lunes que su partido había llevado a cabo una investigación de la escena del crimen (TKP) y recogido una serie de pruebas, después de que se encontró el cuerpo de la víctima el 18 de octubre de 2025.

«Actualmente estamos investigando la causa de la muerte de la víctima que fue encontrada en uno de los baños de la mezquita. Esto todavía está bajo investigación», dijo.

Dijo que el proceso de investigación se llevó a cabo a fondo, incluida la recopilación de pruebas en forma de ropa de la víctima y imágenes de cámaras de vigilancia (CCTV) alrededor de la escena del incidente.

Willy dijo que con base en el examen inicial realizado por el equipo médico se constató que la víctima tenía una herida en la cabeza. Sin embargo, no podemos confirmar la causa de la herida antes de que se conozcan los resultados de la autopsia.

«Es cierto que hubo una herida en la cabeza, pero esto debe comprobarse nuevamente mediante los resultados de la autopsia para que este incidente pueda explicarse claramente», dijo.

Explicó que se realizó una autopsia externa al cuerpo y en las próximas horas se realizará la autopsia para determinar la causa de la muerte. niño el.

Mientras tanto, el jefe de la aldea Sadasari, Abdul Miskad, dijo que el cuerpo de la víctima fue descubierto por primera vez por un vendedor de albóndigas que quería usar el baño de la mezquita.

En ese momento, dijo, el comerciante encontró el cuerpo de la víctima en la taza del baño e inmediatamente informó a los residentes sobre el incidente.

Según él, la familia de la víctima, que vivía no muy lejos del lugar, llevó el cuerpo en motocicleta al centro de salud de Maja para un examen más detenido.

«Al principio se pensó que se había caído en la bañera exterior, pero cuando estaba a punto de bañarse, la sangre salió de la parte posterior de su cabeza. Desde allí informamos inmediatamente a la policía de Argapura alrededor de las 19.00 a las 20.00 horas», dijo.

Abdul agregó que, a partir de los resultados de una búsqueda temporal utilizando imágenes de CCTV, antes de ser encontrada muerta, se vio a la víctima charlando con un hombre adulto en el área de la mezquita alrededor de las 16:00 am.

«Se puede ver en CCTV que un adulto invitó a la víctima a hablar y luego entró al baño con él. Después de eso, la víctima no volvió a salir», dijo. (Hormiga)

