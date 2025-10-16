¡En armas! Mahfud MD dice que hay un margen de beneficio en el proyecto del tren rápido Whoosh, responde KPK

Jacarta – Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) hizo un llamamiento al ex Ministro Coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad (Menko Polkam) MD Mahfud Realizar informes sobre presuntos actos criminales de corrupción relacionados con el proyecto. coche rápido Yakarta-Bandung o Whoosh.

«El Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) hace un llamamiento al público que tiene información preliminar o datos iniciales sobre presuntos actos criminales de corrupción, a que presenten estas quejas a la Comisión para la Erradicación de la Corrupción a través del canal público de denuncias», dijo el portavoz del Comité para la Erradicación de la Corrupción, Budi Prasetyo, en el Edificio Rojo y Blanco del KPK, en Yakarta, el jueves.

El portavoz de KPK, Budi Prasetyo, en el edificio Rojo y Blanco de KPK

Budi recordó además que el informe debe estar equipado con información o datos iniciales, para que el proceso de revisión y verificación llevado a cabo por la Comisión de Erradicación de la Corrupción sea más preciso.

«Por supuesto, de cada informe de denuncia pública, la Comisión de Erradicación de la Corrupción estudiará y analizará si el fondo o material del informe está incluido en los elementos de presuntos actos delictivos de corrupción o no», dijo.

A continuación, dijo, el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) analizará si el presunto acto criminal de corrupción está dentro de la autoridad de la agencia anticorrupción o no.

Si pasa a ser competencia del Comité de Erradicación de la Corrupción, se decidirá darle seguimiento en el ámbito de persecución, prevención, educación o coordinación y supervisión.

«Entonces también se puede delegar en la unidad de supervisión interna para que mejore el sistema o realice un mayor seguimiento», dijo.

Anteriormente, Mahfud MD en un vídeo subido a su canal personal de YouTube el 14 de octubre de 2025, a saber, Mahfud MD Official, reveló que había acusaciones de actos criminales de corrupción en forma de inflación presupuestaria o aumentar en el proyecto Whoosh.

«Según los cálculos indonesios, el coste por kilómetro del tren Whoosh es de 52 millones de dólares. Sin embargo, en la propia China, el cálculo es de 17 a 18 millones de dólares. Un aumento de tres veces», dijo.

Continuó: «¿Quién recaudó esto? ¿A dónde fue el dinero? Se triplicó. 17 millones de dólares estadounidenses, sí, dólares estadounidenses, no rupias, por kilómetro a 52 millones de dólares estadounidenses en Indonesia. Así que eso es un margen. Tenemos que investigar quién hizo esto primero». (Hormiga)