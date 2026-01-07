¡En armas! Los Simpson predicen que Donald Trump morirá el 10 de enero de 2026

Jacarta – Las redes sociales se han visto conmocionadas nuevamente por la circulación de un clip animado que supuestamente se asemeja al estilo visual de la legendaria serie de dibujos animados. Los Simpson.

El video contiene una narrativa controvertida que afirma que la serie animada estadounidense predijo la muerte del expresidente estadounidense. Donald Trumpel 10 de enero de 2026.

La afirmación rápidamente se difundió ampliamente en varias plataformas de redes sociales y provocó un debate público.

Este problema comenzó con una carga de la cuenta de Instagram @kathy_choe que mencionaba un programa animado con fecha del 10 de enero de 2026. En la carga, el propietario de la cuenta explicó que había una escena que mostraba una figura que se parecía a Donald Trump, quien supuestamente estaba muerto.

«Hay una escena en Los Simpson que muestra a alguien como Donald Trump, murió a las 7 de la mañana y en los periódicos se decía que había muerto una persona importante», dijo Kathy Choe, citada el miércoles 7 de enero de 2026.

Además, Kathy Choe también vinculó la aparición del clip con varias teorías de conspiración que se han adjuntado a la serie Los Simpson.

«Muchos también teorizan que Simpson es parte de la élite global. Él dirige este mundo detrás de escena y difunde información de sus dibujos animados», dijo.

Esta afirmación también refuerza las especulaciones de los internautas que creen que la serie a menudo «predice» grandes acontecimientos mundiales.

Como se sabe, esta no es la primera vez que el nombre de Donald Trump se vincula con predicciones de muerte en una transmisión en nombre de Los Simpson. Anteriormente, también circulaban afirmaciones de que se predijo que Trump moriría el 12 de abril de 2025.

En las imágenes se puede ver a un personaje parecido a Trump tendido en un ataúd y rodeado de dolientes.

«Veremos el 10 de enero si Donald Trump morirá o no», dijo.

La popularidad de Los Simpson como serie de la que a menudo se dice que logró «predecir» varios acontecimientos, desde la presidencia de Donald Trump hasta la invención de los relojes inteligentes, hace que a algunas personas les resulte fácil creer en estas afirmaciones. Sin embargo, la veracidad del clip que circula está en duda.

Se sospecha fuertemente que el contenido viral es el resultado de ingeniería digital basada en inteligencia artificial o generada por IA. El productor ejecutivo de Los Simpson, Matt Selman, confirmó que las escenas del vídeo nunca aparecieron en un episodio oficial de la serie. Afirmó firmemente que el vídeo fue editado por AI.