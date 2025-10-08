¡En armas! Kajari West Jakarta fue eliminado debido a pruebas supuestamente obtenidas con dinero del caso del robot comercial Fahrenheit

Yakarta, Viva – Jefe de la Fiscalía (kajarí) El oeste de Yakarta, Hendri Antoro, fue oficialmente destituido de su cargo. Era fuertemente sospechoso de estar involucrado en malversación de fondos. Dinero evidencia Del caso de inversión del robot comercial Fahrenheit que conmocionó al público.

La noticia de la destitución de Hendri fue justificada directamente por el jefe del Centro de Información Jurídica (Kapuspenkum) oficina del fiscal generalAnang Supriatna. En la actualidad, su cargo ha sido sustituido por el de Interino Interino (PLT) que es nombrado directamente por la dirección. ATRÁS.

«Si el PLT ha sido designado en este momento», dijo Anang en Yakarta, el miércoles 8 de octubre de 2025.

Anang afirmó que la Fiscalía General no toleraría al fiscal que se demostró que había malinterpretado la autoridad. Dijo que cada violación ética y criminal será perseguida indiscriminadamente.

«Estamos comprometidos a tomar medidas», dijo.

Antes de ser condenado a severas sanciones, Hendri se sometió primero a un examen interno por parte del Fiscal General de Supervisión Juvenil (Jamwas). A partir de los resultados del examen, la Fiscalía finalmente dictó la pena de expulsión.

«Esa es la sanción más dura, el peso es que el fiscal fue destituido del cargo», afirmó.

El caso que arrastró el nombre de Hendri comenzó con un caso de malversación de las pruebas del robot comercial Fahrenheit que anteriormente atrapó al ex fiscal Azam Akhmad Akhsya. Azam fue condenado a 9 años de prisión por el Tribunal Superior de DKI Yakarta el 11 de septiembre.

En la acusación, se dice que Azam no juega solo. Supuestamente distribuyó parte del producto del delito a otros fiscales, incluido Hendri Antoro. La cantidad alcanzó los 500 millones de rupias que se distribuyeron a través del Plh Kasi Pidum/Jefe de Pruebas de Kejari Occidental de Yakarta, Dody Gazali.