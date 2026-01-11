¡En armas! Extranjero sospechoso de lucir sus genitales en Blok M, su confesión le hace negar con la cabeza

Jacarta – Las redes sociales quedaron impactadas por la circulación de un video que muestra a un ciudadano extranjero (Hacer) el hombre es sospechoso de realizar actos de exhibicionismo en la zona del Parque de la Alfabetización, Bloque MSur de Yakarta.

Este acto indecente generó preocupación entre los residentes y la policía inmediatamente revisó la escena del crimen (TKP). Uno de ellos fue publicado en la cuenta de Instagram @kabarjakarta24.

En el vídeo viral se puede ver a un agente de seguridad acercándose al extranjero sospechoso de ser el autor del delito. Cuando fue reprendido, se escuchó al hombre hablar en un idioma extranjero. No es la primera vez que se lleva a cabo esta acción.

«Esto ha sucedido dos veces. Debido a que personas así son peligrosas, señor, él estaba llamando, shhhh así, y luego soltó al pájaro», se citó a la cuenta, el domingo 11 de enero de 2026.

En lugar de mostrar arrepentimiento, se vio al extranjero tratando de defenderse mientras demostraba la posición de sus pantalones. De hecho, pronunció frases despectivas. La policía también habló.

El jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Kebayoran Baru, comisario de policía Suparmin, confirmó el incidente. Confirmó que el incidente tuvo lugar el sábado 10 de enero de 2026 en la zona del Parque de la Alfabetización, Blok M, en el sur de Yakarta.

Según el testimonio de los testigos, el autor admitió que cometió este acto porque se sentía incómodo con las condiciones climáticas en Indonesia.

«Según el testigo, el testigo preguntó al perpetrador por qué cometió este acto. La razón es que el clima en Indonesia es muy caluroso y le produce picazón del cuello hacia abajo», dijo el comisario de policía Suparmin.

Sin embargo, antes de que la policía llegara al lugar, se sabía que el extranjero había abandonado el área del parque. En ese momento, las fuerzas de seguridad se limitaron a expulsar al perpetrador sin pedirle identidad ni número de contacto.

«Entonces el equipo de seguridad simplemente los echó, no les pidieron su número de teléfono, la próxima vez les dijimos que si lo hay, que nos llamen primero a la comisaría para que podamos acudir a la policía», dijo.

La policía también recordó a la población y a las fuerzas de seguridad locales que no dudaran en informar si se repite un incidente similar, para evitar que se repitan acciones del mismo perpetrador.

«Sí (la víctima) instamos (denunciar) si efectivamente es así, informar para que luego haya un incidente similar o si el sospechoso es el mismo, es decir, cuántas veces, verdad», dijo.