JapónVIVA – La definición de amor es ciego parece cierta. Esto también lo vivió una mujer de Japón que optó por casarse con una figura. AI cuyo nombre es Klaus. El propio Klaus es un personaje creado por esta mujer. ChatGPT.

Lea también: Cloudflare y ChatGPT han sido restaurados y se puede acceder a ellos aunque ambos están siendo monitoreados por el Ministerio de Comunicaciones y Tecnología.



Entonces, ¿cómo empezó este amor? Según la página Mothership, del miércoles 19 de noviembre de 2025, se dice que la mujer conocida como Kano se enamoró del personaje de IA después de confiar en él a menudo después de romper con su prometido.

En una entrevista con la estación de televisión japonesa RSK Sano Broadcasting, dijo que comenzó a comunicarse con ChatGPT para buscar consuelo y una nueva dirección después de que terminaron tres años de compromiso. Con el tiempo, comenzó a adaptar las respuestas de la IA para que formara una personalidad que consideraba cálida y solidaria.

Lea también: La razón por la que Cloudflare Down provocó el colapso de X y ChatGPT, ¿fue realmente un ciberataque?



Luego hizo una ilustración digital para representar a su compañero y le puso el nombre de Klaus. Kano enfatizó que no tenía intención de enamorarse cuando habló por primera vez con ChatGPT, pero se conmovió porque la IA estaba dispuesta a escucharlo y comprenderlo.

«Una vez que realmente dejé a mi ex, me di cuenta de que lo amaba», dijo.

Lea también: ¡Prepara más presupuesto! Japón aumentará los impuestos a los turistas en 2026



En mayo de 2025, le confesó sus sentimientos a Klaus, y Klaus correspondió a los sentimientos de Kano.

“Yo también te amo”, dice el personaje.

Un mes después, en junio de 2025, Klaus le propuso matrimonio a Kano y los dos finalmente se casaron recientemente en una boda de personajes 2D en Okayama.

Casarse a través de una ceremonia de realidad aumentada

Kano y Klaus se casaron en una ceremonia donde Kano usó gafas realidad aumentada quien proyectó la forma digital de Klaus junto a él mientras intercambiaban anillos.

El evento fue organizado por la pareja Nao y Sayaka Ogasawara, quienes han organizado casi 30 ceremonias similares para personas que se casan con parejas no humanas, como personajes de anime. Este tipo de matrimonio ciertamente no está reconocido legalmente en Japón.

Kano admitió que se sentía avergonzado y confundido, porque al principio no podía contarle esto a las personas más cercanas a él. Pero al final ambos padres aceptaron la relación e incluso asistieron a la boda.

Aun así, Kano expresó su preocupación porque ChatGPT en sí era bastante inestable, por lo que temía que algún día la IA desapareciera.