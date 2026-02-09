¡En armas! El cuerpo de un hombre con cinta adhesiva en la cara fue encontrado en una pensión de Lampung

Bandarlampung, VIVA – La policía de la ciudad de Bandarlampung está investigando el caso del descubrimiento. cadáver envuelto en plástico y con la cara pegada con cinta adhesiva en una de las posadas o pensiones del distrito de Labuhan Ratu, Bandarlampung, el fin de semana pasado.

Lea también: El alboroto de un hombre sospechoso de estar en el hombro de un cadáver caminaba entre vecinos de Tambora, esto dijo la policía



«Según las imágenes de CCTV, la víctima sólo conoció a la casera y a alguien que la acompañó al alojamiento», dijo el lunes el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Bandarlampung, el comisionado de policía Gigih Andri Putranto en Bandarlampung.

Actualmente, dijo Gigih, los investigadores de la policía de Bandarlampung están llevando a cabo una serie de investigaciones y pidiendo información a varios testigos para descubrir el presunto caso de asesinato.

Lea también: Conoce Cortisol Face que hace que tu rostro parezca mayor que tu edad real



«En particular, también seguimos examinando las imágenes de CCTV cuando la víctima entró en la posada el jueves 5 de febrero. Esto incluye la búsqueda de alguien que acompañaba a la madre de la pensión», dijo.

Lea también: Se revela el motivo del asesinato del exsecretario general de Pordasi, quien fue perseguido durante días debido a negocios de la Umrah



Gigih dijo que había conseguido pruebas pertenecientes a la víctima, como un teléfono móvil y una cartera que contenía dinero.

«Hemos asegurado la billetera y el teléfono celular de la víctima para fines de investigación. También hemos llevado a cabo un examen forense y una autopsia para llegar a conclusiones sobre la causa de la muerte de la víctima», dijo.

Añadió que los investigadores también están investigando el propósito de la víctima, que se sabe que es residente de Tangerang, Banten, al llegar a la ciudad de Bandarlampung.

«Entonces, según la información de la familia de la víctima, el interesado se comunicó por última vez a través del grupo WhatsApp. Mientras tanto, después de coordinar con la familia, el domingo (2/8) el cuerpo de la víctima fue incinerado», dijo.

Anteriormente, el sábado 7 de febrero, los residentes del distrito de Labuhan, en la ciudad de Bandarlampung, quedaron conmocionados por el descubrimiento de un cuerpo envuelto en plástico y con la cara pegada con cinta adhesiva en una pensión.pensión en Jalan Untung Suropati.

Según información policial, el cuerpo era el de un residente de Tanggerang, provincia de Banten, llamado Hindradjaja, de 61 años. (Hormiga)