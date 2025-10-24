¡En armas! Director de Finanzas de Pertamina interrogado sobre caso de corrupción en petróleo crudo

Jacarta – Director Finanzas PertaminaEmma Sri Martini, también fue interrogada por investigadores de la Fiscalía General (Ministro de justicia), relacionado con el caso de corrupción en la gestión del petróleo crudo y productos refinados de PT Pertamina (Persero) para el período 2018 a 2023.

Inspección Esto está en el centro de atención porque Emma es una funcionaria activa en la junta directiva principal de esta empresa estatal. El examen fue llevado a cabo por el equipo del Fiscal General Adjunto para Delitos Especiales (Jampidsus) el jueves 24 de octubre de 2025. Así lo confirmó el jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General (Kapuspenkum), Anang Supriatna.

«ESM es el director financiero de PT Pertamina», dijo Anang en un comunicado oficial el viernes 24 de octubre de 2025.

No sólo Emma, ​​​​también fueron interrogados otros seis funcionarios de las subholdings y filiales de Pertamina. Entre ellos se incluyen NP, ex director de comercio de crudo de Pertamina Energy Services (PES); KR y MRP de las unidades de Análisis de Mercado y Gestión de Riesgos de PSA; MR, Subgerente de Control y Evaluación del Desempeño de PT Pertamina International Shipping (PIS); HS, vicepresidente de servicios técnicos de Pertamina; y WSW, director general de RU IV Cilacap PT Kilang Pertamina Internasional.

Todos ellos fueron examinados en relación con los expedientes del acusado Hasto Wibowo, quien se desempeñó como Vicepresidente de la Cadena de Suministro Integrada (ISC) Pertamina en 2019-2020.

«El examen de los testigos se lleva a cabo para fortalecer las pruebas y completar el expediente del caso en cuestión», dijo.

Hasta la fecha, la Fiscalía General de la Nación ha identificado a 18 sospechosos en este caso de megacorrupción. Un total de nueve de ellos han sido remitidos a los tribunales.

Se sospecha que el método utilizado por los sospechosos está relacionado con la importación de aceite Ron 90 o un tipo de pertalita por parte de PT Pertamina Patra Niaga. Luego, el aceite se procesa para parecerse a Ron 92 o Pertamax.

Las importaciones de petróleo crudo se realizan a través de PT Kilang Pertamina Internasional, con la participación de intermediarios. De hecho, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento Número 42 de 2018 del Ministro de Energía y Recursos Minerales, Pertamina debería priorizar el suministro de petróleo de contratistas nacionales.

Como resultado de estas acciones, se estima que el Estado perdió hasta 285 billones de rupias. Se cree que las pérdidas surgieron como resultado de juegos de precios, sistemas comerciales y violaciones de las regulaciones nacionales de distribución de energía.