¡En armas! Coche a la deriva en Jalan Raya Pondok Indah, conductor buscado por la policía

Jacarta – Una acción imprudente móvil quien lo hace maniobra deriva en caminos de la zona Hermosa cabañaKebayoran Lama, del sur de Yakarta, arrasó en el mundo de las redes sociales.

Esta acción se realizó de noche, cuando el tránsito era tranquilo y se registró luego de que el auto cruzara un semáforo en rojo. La policía también intervino para investigar esta peligrosa acción porque se consideraba peligrosa. poner en peligro la seguridad de otros usuarios de la vía.

El jefe de la Unidad de Tráfico de la Policía Metropolitana del Sur de Yakarta, el comisionado de policía Mujiyanto, dijo que actualmente está rastreando la identidad del conductor del automóvil grabado en el video viral.

La policía también está examinando grabaciones de vídeo para revelar la cronología del incidente y las presuntas infracciones de tráfico cometidas.

«Investigaremos la existencia de videos a la deriva en el área de Pondok Indah que circulan en las redes sociales. Estamos investigando las actividades a la deriva», dijo Mujiyanto cuando se confirmó el miércoles 7 de diciembre de 2025.

Según Mujiyanto, la deriva en la vía pública claramente no está justificada. Además de violar las reglas, esta maniobra es de alto riesgo y puede amenazar la seguridad de otros conductores.

«Si el derrape se lleva a cabo en la vía pública, claramente es muy desafortunado porque es peligroso. No está de acuerdo con las reglas y no está en el lugar correcto», dijo Mujiyanto.

Recordó a las personas que quieran canalizar su afición al automóvil, que la policía ha dispuesto instalaciones especiales que son seguras y cumplen con la normativa. Uno de ellos está en el Centro de Educación Vial de la Policía Nacional (Pusdik Lantas) en Serpong, Tangerang del Sur.

«Si quieres canalizar tu hobby, en Pusdik Lantas Serpong hay un lugar especial para una conducción segura», dijo Mujiyanto.

Para evitar que se repitan incidentes similares, la policía también está considerando una serie de medidas preventivas. Desde aumentar las patrullas hasta instalar señales de tráfico y controles de velocidad alrededor del lugar del incidente.

«Examinaremos si es necesario instalar señales que prohíban la deriva o propondremos instalar controles de velocidad alrededor del lugar», dijo Mujiyanto.