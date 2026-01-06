¡En armas! Anrez Adelio Supuestamente Novia Embarazada de 8 Meses, ¡Supuestamente Aborto Forzado!

Jacarta – Actor y presentador Anrez Adelio fue denunciado a la policía de Metro Jaya bajo sospecha de violencia sexual que obligó a su novia, una mujer de iniciales FP, a abortar su embarazo hasta los ocho meses.

«Es cierto que se informó el 29 de diciembre de 2025», dijo el jefe de la División de Relaciones Públicas de la policía de Metro Jaya, el comisionado de policía Budi Hermanto, el martes 6 de enero de 2026.

En informe Recibido, el reportero admitió que tuvo una relación sexual con Anrez. Sin embargo, en lugar de asumir la responsabilidad, FP en realidad recibió presiones por parte del denunciado. Incluso se dijo que hubo manipulación utilizando videos ocultos para obligar a la víctima a hacer algo. aborto provocado.

«Esencialmente hubo amenazas de violencia, manipulación mediante videos ocultos por parte del denunciado para mantener relaciones sexuales con la víctima. hamil «8 meses, y el denunciado pidió el aborto y fue irresponsable», dijo Budi.

Actualmente, la policía está investigando seriamente el informe. Se ha interrogado a varios testigos y los investigadores todavía están examinando las distintas pruebas disponibles.

«Actualmente estamos en el proceso de examinar a los testigos y analizar las pruebas sobre las acusaciones de violencia sexual», dijo.

Anteriormente se informó que Anrez Adelio estaba siendo discutido públicamente luego de ser denunciado a la policía por una mujer que decía ser cercana al actor de nombre Friceilda Prillea alias Icel. El informe se relaciona con acusaciones de violencia sexual, en las que Icel acusó a Anrez de dejarla embarazada y luego evadir su responsabilidad.

Este caso llamó la atención porque se sabía que Icel estaba muy embarazada y se rumoreaba que daría a luz pronto. Aunque la atención pública es cada vez más intensa, Áñez Adelio no ha hablado mucho directamente.

El abogado de Anrez, Ramzy Brata Sungkar, dijo que su cliente no estaba impedido de brindar aclaraciones, sino que optó por esperar el momento que consideró apropiado.

«Por supuesto (se hará una aclaración), pero esperaremos la fecha del juego», dijo Ramzy en un mensaje corto el viernes 2 de enero de 2026.

En medio de estas graves acusaciones, Ramzy destacó que el estado psicológico de Anrez Adelio es relativamente estable. Dijo que su cliente no mostró pánico excesivo ni estrés emocional.

Según Ramzy, la tranquilidad de Anrez surge de su creencia de que las acusaciones formuladas contra él no se corresponden con los hechos que realmente ocurrieron.

«(Anrez) es normal, completamente normal. ¿Por qué? Porque el incidente no es lo que se informó», enfatizó Ramzy.