¡En armas! Abuelo de 77 años pillado abusando sexualmente de abuelo de 70 años, ¡cómo convertirse en masajista!

Tasikmalaya, VIVA – Últimamente las redes sociales han estado llenas de caso abuelo Hombre de 77 años que abusó sexualmente de un abuelo de 70 años. Se sabe que este caso se ha vuelto viral y se ha convertido en un tema de discusión entre los internautas en Indonesia.

En el vídeo se ve a un abuelo cometiendo actos inmorales contra un anciano de 10 años. Autor con las iniciales OC, se sabe que es habitante Regencia de Ciamis.

Ilustración de una víctima de abuso. Foto : ANTARA/HO-Dok.Polda Banten Relaciones Públicas

«Los residentes se dispersaron de sus casas, no por el incendio o los ladrones, sino porque un abuelo de 77 años fue sorprendido cometiendo actos inmorales hacia un anciano de 70 años», escribió el comunicado de Instagram. @fakt.indo Jueves 9 de octubre de 2025.

Fue arrestado por vecinos luego de que los dos fueran encontrados desnudos en la casa. víctimaque resulta estar cerrado por dentro. Este incidente llamó inmediatamente la atención de los vecinos de la zona que acudieron en masa a sus casas para confirmar lo sucedido.

Modus Ofrece Servicios De Masajes

Es conocido por ofrecer a menudo servicios de masajes a los residentes, especialmente a hombres mayores. Sin embargo, desde el principio muchos residentes sospecharon, porque el perpetrador a menudo se comportaba de manera grosera con los hombres que eran sus objetivos.

El dueño de una tienda llamado N admitió que su marido había sido víctima de tratos indecentes por parte de OC.l

«Mi marido también fue una víctima. Mientras estaba sentado, de repente lo besaron. Gritó porque estaba en shock», dijo N.

Las sospechas de los residentes finalmente se confirmaron cuando OC fue sorprendido actuando de manera indecente con un anciano en la casa de la víctima. Los residentes enojados allanaron la casa e inmediatamente arrestaron al perpetrador.

Según testigos en el lugar, OC se había convertido en el objetivo de los residentes debido a sus emociones incontrolables. Sin embargo, poco después, agentes de policía de la ciudad de Tasikmalaya llegaron al lugar para asegurar la situación. Posteriormente, el perpetrador fue llevado a la comisaría para un examen más detenido.

La familia de la víctima explicó que la víctima tenía problemas de audición y no estaba al tanto de las malas intenciones del agresor en el momento del incidente.

Este caso está actualmente a cargo de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Municipal de Tasikmalaya. Los agentes todavía están llevando a cabo investigaciones en profundidad para determinar el motivo y la cronología completa del incidente.