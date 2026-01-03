¡En armas! 6,5 hectáreas de tierra en Cirebon plantadas de palma aceitera

CirebónVIVA – El Servicio de Agricultura de Cirebon Regency (Distan), Java Occidental, llevará a cabo inmediatamente un inventario y un estudio de las plantaciones. Aceite de palma en la zona montañosa de Cigobang Village, distrito de Pasaleman, que ha recibido atención pública porque no coincide con las características de la zona.

Lea también: Prabowo firma ley de ajuste penal, contiene la pena de muerte e ITE



El jefe de la División de Horticultura y Plantaciones de Cirebon Regency Distan, Durahman, dijo que esta medida se tomó para conocer en detalle la cronología de la aparición de plantaciones de palma aceitera en la aldea.

Dijo que plantar palma aceitera en un área de alrededor de 6,5 hectáreas está fuera de los principales productos básicos que se han desarrollado en Cirebon Regency.

Lea también: Hermano apuñala a su hermano con badik hasta que muere debido a una deuda de 1 millón de IDR



«El aceite de palma no es un producto estratégico ni superior en Cirebon Regency», dijo.

Además, dijo, Cirebon Regency Distan acaba de recibir una Carta Circular (SE) del Gobernador de Java Occidental sobre la política de gestión de las plantaciones de palma aceitera en la provincia.

Lea también: En su primer día como alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani revoca una serie de normas que apoyan a Israel



En la SE, dijo, se pidió a los gobiernos regionales que dieran seguimiento a la existencia de áreas de palma aceitera que habían sido plantadas fuera de la designación regional de producto superior.

Dijo que la SE también ordenó que las áreas de palma aceitera sean reemplazadas o transferidas de productos básicos en etapas con cultivos de plantaciones locales.

«El proceso de transferencia de productos básicos debe ajustarse a las condiciones agroecológicas, la capacidad de carga ambiental y las características regionales», afirmó.

Según él, esta política también tiene como objetivo mantener las funciones ecológicas, conservar el suelo y el agua y reducir los posibles daños medioambientales.

Aparte de eso, dijo que se pidió a los gobiernos de distrito y ciudad que realizaran un inventario y mapeo de todas las áreas de palma aceitera en sus respectivas regiones.

«La próxima semana volveremos a hacer un inventario de las plantas de palma aceitera en la aldea de Cigobang y prepararemos asistencia para que puedan ser transferidas a productos apropiados», dijo.

Durahman agregó que la sustitución de productos básicos estará dirigida a variedades vegetales que estén acorde con la agroecología regional y sean los principales productos básicos regionales.

Destacó que por el momento no se permiten más actividades en tierras plantadas con palma aceitera en la aldea de Cigobang hasta que se haya completado el proceso de estudio e inventario.

«La gestión de las tierras agrícolas y de las plantaciones debe estar de acuerdo con los principios de sostenibilidad ambiental», afirmó. (Hormiga)