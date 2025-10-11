¡En armas! 2,9 millones de Teslas sufren accidentes mientras utilizan el modo de piloto automático

VIVA – Una serie accidente involucrando móvil tesla con característica La conducción autónoma total (FSD) vuelve a ser el centro de atención del público. Se reportaron varios incidentes en varios estados de Estados Unidos, incluidos Maryland y California.

La Administración de Seguridad del Tráfico de los Estados Unidos, NHTSA (Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras), ha abierto investigación grande en contra sistema La conducción totalmente autónoma (FSD) de Tesla. Esta investigación cubre aproximadamente 2,88 millones de vehículos Tesla equipados con la función FSD.

El sistema de piloto automático del coche Tesla se da por vencido cuando se queda atrapado en el tráfico.

Aunque Tesla comercializa el FSD como un sistema capaz de «conducirse solo», en realidad este sistema se encuentra en un nivel semiautónomo (Nivel 2). Esto significa que el conductor debe estar siempre alerta y preparado para tomar el control cuando sea necesario. La NHTSA enfatiza que la responsabilidad total recae en el conductor en todo momento.

Esta investigación se basa en informes de que los automóviles Tesla que utilizan FSD a veces cometen infracciones de tránsito graves, como pasarse semáforos en rojo o conducir en el carril opuesto. La NHTSA examinará específicamente la frecuencia de eventos tales como:

1. El automóvil FSD cruza un semáforo en rojo o no se detiene por completo cuando el semáforo se pone rojo.

2. Los vehículos «entran» en el carril contrario, incluso al realizar un giro o después de un giro, aunque exista una señal de prohibición.

3. Respuesta del sistema ante intersecciones, marcas viales y otras señales de tráfico.

4. Cómo el sistema FSD advierte al conductor y permite tiempo suficiente para intervenir cuando ocurre un comportamiento inesperado.

Se han recibido más de 50 informes sobre la posible infracción, incluidos 11 informes sobre vehículos que circulan recto por el carril de giro y entran en la ruta equivocada. De todos estos incidentes se registraron 14 accidentes o incendios y 23 personas resultaron heridas. Afortunadamente, no ha habido informes de muertes causadas directamente por este sistema.

Un punto específico de la investigación fue una intersección en Joppa, Maryland, donde se produjeron repetidamente varios incidentes similares. La NHTSA está trabajando con las autoridades locales y la policía estatal para determinar si el sistema de Tesla cometió errores de diseño o implementación en el sitio.

Esta investigación de la NHTSA podría tener impactos a largo plazo en la reputación de Tesla y el futuro de los sistemas de conducción automatizados. Si se descubre que el diseño del FSD no garantiza la seguridad del usuario, es posible que se requiera que Tesla retire ampliamente las actualizaciones de software, instale limitaciones funcionales o enfrente sanciones regulatorias.