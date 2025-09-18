En aras de pagar un préstamo, las mujeres en DePok están dispuestas a vender motos y admitir que son estimulados, ¡el final te hace sentir pena!

Depok City, Viva -Drama lleno de engaño ocurrió en Depok. Una joven llamada Tasya Khairani (21) está decidida a inventar la historia de ser una víctima Mendigar en el área de Beji.

Investigar una calibración, se llevó a cabo la acción imprudente para cubrir la deuda Préstamos en línea (nuez). Inicialmente, Tasya informó a la Policía Metro de Depok City el lunes 15 de septiembre de 2025. Afirmó que su moto favorita había desaparecido. Incluso difundió el informe a las redes sociales para hacer una escena de ciudadanos.

Sin embargo, la mentira no duró mucho. La policía encontró un hechos sorprendentes. Aparentemente, la motocicleta afirmaba que estaba desaparecida fue vendida por Tasya a su propio vecino a un precio de RP. 13 millones.

«Resulta que la moto no estaba perdida, pero se vendió a sus vecinos», dijo el jefe de la Sección de Relaciones Públicas de la Policía de Metro de Depok, el comisionado de policía adjunto hizo Budi, el jueves 18 de septiembre de 2025.

En el examen, Tasya finalmente afirmó vender la moto porque se le presionó para pagar la deuda de préstamos. Desafortunadamente, las acciones de Tasya en realidad tienen un desastre. Debido a informe falso Y la falsa noticia que era viral, ahora se llama sospechoso. La policía lo atrapó con el artículo 220 del Código Penal con respecto a los informes falsos.

«El dinero de la venta de motocicletas se utiliza para pagar las deudas de préstamos en línea», dijo Made.