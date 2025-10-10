En apoyo del programa Tres Millones de Casas, el Ministro del Interior, Tito Karnavian, impulsó a las regiones a aumentar la emisión de PBG para MBR

mientras, viva – El ministro del Interior (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, alentó a los gobiernos regionales (Pemda) a aumentar la emisión de aprobaciones de construcción (PBG) para comunidades de bajos ingresos (MBR). Según él, la publicación indica la preocupación del jefe regional por las comunidades pequeñas.

Transmitió este mensaje en el evento de Socialización de Créditos del Programa de Vivienda de Cooperación Mutua (KPP) para la Construcción de Viviendas para el Pueblo. Esta actividad tuvo lugar en el edificio del Centro Internacional de Convenciones Regale, ciudad de Medan, Sumatra del Norte (Sumatra del Norte), el jueves (10/09/2025).

“Lo más [menerbitkan PBG] Para MBR, Comunidades de Bajos Ingresos, esto significa que el jefe regional se preocupa por su gente. «Pero si publica cada vez menos, significa que no le importa», explicó el Ministro del Interior.



El Ministro del Interior, Tito Karnavian, visitó Seruwai Flats en el distrito de Medan Labuhan

Explicó que actualmente el gobierno ha renunciado a los impuestos PBG y a las tarifas de adquisición de derechos de construcción y terrenos (BPHTB) para MBR. Este paso es un esfuerzo para apoyar el Programa Tres Millones de Casas, que es uno de los programas prioritarios del Presidente. Con esta política, se espera que el costo de poseer una casa sea más barato.

Esta política está contenida en un Decreto Conjunto (SKB) entre el Ministro del Interior, el Ministro de Vivienda y Zonas de Asentamiento (PKP) y el Ministro de Obras Públicas (PU). Luego, el Gobierno Regional siguió esta política mediante la emisión de un Reglamento Jefe Regional (Perkada).

Sin embargo, la ministra del Interior destacó que no basta con que el Gobierno regional responda simplemente emitiendo un Reglamento Autonómico. El gobierno regional, dijo, debe socializar el programa para que mucha gente lo aproveche. Agradeció al Gobierno Regional por emitir muchos PBG para MBR. Pidió a las regiones cuyas cifras de publicación aún son bajas que las aumenten inmediatamente.

«Hay distritos que nunca han emitido PBG para comunidades de bajos ingresos. Esto significa que tal vez no lo socializaron, o emitieron regulaciones, pero no las implementaron», explicó.

El Ministro del Interior destacó la importancia de apoyar el Programa Tres Millones de Casas. Según él, este programa no sólo está orientado a la distribución equitativa de la propiedad de la vivienda, sino que también tiene un impacto importante en el crecimiento económico nacional mediante la formación de un nuevo ecosistema económico.

Explicó que el ecosistema involucra a varios sectores que van desde grandes y pequeños desarrolladores, proveedores de materiales de construcción hasta instituciones financieras como los bancos. Por lo tanto, estima que este programa contribuirá en gran medida al crecimiento económico de Indonesia, que el presidente pretende crecer un 8 por ciento para finales de 2029.