En apoyo del objetivo de cero emisiones netas para 2060, PLN crea sinergias con la Unión Europea para desarrollar infraestructura de electricidad verde

Jacarta – PT PLN (Persero) continúa fortaleciendo los pasos hacia la transición energía limpio a través de la colaboración estratégica con varias partes. Esto se logra a través de la colaboración con unión EuropeaKfW Development Bank y PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) o SMI para proyectos de generación de energía nueva y renovable (EBT) de energía hidroeléctrica de almacenamiento por bombeo a gran escala en Sumatra del Norte y Java Oriental.

Como parte de esta colaboración, la Unión Europea y KfW brindaron asistencia técnica en forma de preparación de documentos de estudio de viabilidad para el proyecto de almacenamiento por bombeo de Sumatra en Indonesia, en Simalungun, Sumatra del Norte, y de almacenamiento por bombeo de Grindulu en Indonesia, en Pacitan, Java Oriental, con un apoyo financiero total para la preparación del proyecto que alcanzó alrededor de 6 millones de euros. Además, PLN, PT SMI y KfW firmaron un acuerdo principal sobre asistencia técnica para el desarrollo de estos dos proyectos, lo que marca un fortalecimiento de su compromiso conjunto para acelerar el desarrollo de la infraestructura EBT.

Estos dos proyectos desempeñarán un papel importante en el fortalecimiento de la confiabilidad del sistema eléctrico nacional y al mismo tiempo aumentarán la capacidad de energía renovable en la red PLN de acuerdo con el Plan de Negocios de Suministro de Electricidad (RUPTL) 2025-2034.

La directora financiera del PLN, Sinthya Roesly, explicó que el desarrollo del proyecto EBT era el paso estratégico del PLN para acelerar la transición energética. Por este motivo, PLN continúa abriendo canales de inversión sostenibles con diversos socios estratégicos.

«La transición energética requiere el apoyo de todas las partes y requiere esquemas de financiación innovadores y sostenibles. A través de la colaboración con varios socios como la Unión Europea, KfW y PT SMI, el PLN puede acceder a diversas asistencias técnicas potenciales que le permitirán aumentar la capacidad y la competencia en la gestión de carteras de inversión hacia una economía baja en carbono», dijo Sinthya, citado el lunes 17 de noviembre de 2025.

Mientras tanto, la vicepresidenta ejecutiva de Finanzas Corporativas del PLN, Maya Rani Puspita, expresó su agradecimiento por el apoyo financiero y la cooperación técnica de la Unión Europea, KfW y PT SMI.

«Esta colaboración es un paso importante para acelerar el logro del objetivo de emisiones netas cero en 2060 o antes. El proyecto de almacenamiento por bombeo fortalecerá la flexibilidad del sistema eléctrico nacional y al mismo tiempo apoyará la integración de la energía renovable a gran escala», dijo Maya en la reunión de partes interesadas, el viernes (11 de julio).