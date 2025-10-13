En apoyo al Ministerio de Mano de Obra, Telkom prepara un programa de pasantías digitales para graduados universitarios en toda Indonesia

Jacarta – PT Telcom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) refuerza su compromiso de apoyar el desarrollo de jóvenes talentos indonesios a través del Programa de aprendizaje para graduados universitarios, resultado de la colaboración con el Ministerio de Mano de Obra de Indonesia (Ministerio de Mano de Obra).

El director de Gestión de Capital Humano de Telkom, Willy Saelan, afirmó que esta iniciativa brinda oportunidades a los graduados universitarios (recién graduado) para adquirir experiencia laboral real. Además de desarrollar la preparación para enfrentar el mundo. industria digital.

«Telkom se compromete a contribuir activamente a preparar a los mejores talentos jóvenes de Indonesia. A través de esta colaboración con el Ministerio de Mano de Obra, queremos garantizar que los participantes aprendizaje «obtener experiencia laboral relevante, aprendizaje específico y tutoría profesional para estar mejor preparado para enfrentar los desafíos del mundo laboral digital», dijo Willy, citado el lunes 13 de octubre de 2025.

Explicó que este programa de pasantías está dirigido a graduados universitarios con un período máximo de graduación de un año a partir de octubre de 2024, y tendrá una duración de seis meses. Los participantes recibirán dinero de bolsillo equivalente al salario mínimo de la regencia/ciudad (UMK), seguridad social laboral, asistencia para prácticas industriales y un certificado de prácticas. El proceso de registro se puede realizar a través del sitio web oficial internhub.kemnaker.go.id (SIAPKerja).

Como empresa de telecomunicaciones digitales, Telkom utiliza este programa de pasantías no solo como un medio de aprendizaje laboral a través de la experiencia de pasantías, sino también como parte de los esfuerzos para construir un ecosistema de talento futuro, que tenga una mentalidad digital fuerte, creativa, innovadora y competitiva.

Programa de aprendizaje para graduados universitarios, Telkom Indonesia. Foto : Documentación de Telkom Indonesia.

Este programa está integrado con el Sistema de gestión de relaciones con candidatos (CRMS), que forma parte de la gestión de talentos jóvenes en Telkom, incluso a través del programa de marca empleadora de Telkom, Digistar. Con este enfoque, los pasantes tienen el potencial de formar parte de una red de talentos que continúa desarrollándose para contribuir a varios programas estratégicos de TelkomGroup en el futuro.

Esta colaboración también fortalece el compromiso de Telkom de unir el mundo del campus y la industria y producir una generación joven que tenga una mentalidad digital, sea creativa, innovadora y globalmente competitiva. A través de la sinergia entre el gobierno y las empresas estatales, se espera que se forme un ecosistema de desarrollo de talento digital sostenible.

Al mismo tiempo, abre más oportunidades estratégicas para que los graduados contribuyan al desarrollo de la economía digital de Indonesia. Esta iniciativa también está en línea con el espíritu de Telkom de ser un facilitador de una transformación digital que sea inclusiva y tenga un amplio impacto en la sociedad.