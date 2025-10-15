En apoyo a la seguridad alimentaria, Waskita Karya acelera el proyecto de construcción de Rukoh

VIVA – PT Waskita Karya (Persero) Tbk actualmente está acelerando el trabajo. Edificio Director Presa de Rukoh en Pidie Regency, Aceh, con un valor total de 677,34 mil millones de IDR. Progreso de la realización de proyecto Se informa que esta cifra alcanzó el 51,84 por ciento en octubre de 2025.

Lea también: Pramono quiere limpiar los postes del monorraíl atascados a partir de enero de 2026



La secretaria corporativa de Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita, explicó que el proyecto se construyó en dos paquetes de trabajo. En el primer paquete, la Compañía ha trabajado en canales de suministro abiertos con una longitud de 3.384 metros (m) de un total de 4.097 m. Mientras tanto, en el paquete avanzado, el canal de suministro completado es de 1.416 m desde 2.520 m.

«Esta construcción es la clave principal para que la presa Rukoh pueda funcionar en su conjunto. Sin una presa direccional, los beneficios de la presa que la comunidad ha esperado durante mucho tiempo no se pueden sentir de manera óptima», dijo Ermy en su declaración del miércoles 15 de octubre de 2025.

Lea también: HNW alienta al gobierno a optimizar los fondos de dotación de internados islámicos para renovaciones de edificios





Edificio Waskita Karya Foto : VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Destacó que Waskita Karya continúa acelerando la construcción del proyecto del edificio de dirección, para que pueda apoyar inmediatamente el funcionamiento de la presa de Rukoh.

Lea también: BNPB dice que el número de edificios escolares en zonas propensas a desastres es el mayor de Java Oriental



«La presa, con una capacidad de 128 millones de metros cúbicos (m3), se utilizará para el riego y el control de inundaciones en la zona alrededor de Pidie», afirmó.

Ermy añadió que actualmente la presa de Rukoh ha sido terminada y está lista para apoyar la estabilidad del suministro de agua de riego, que irrigará 12.194 hectáreas (ha) de tierras agrícolas. El proyecto valorado en 1,7 billones de IDR también puede reducir las inundaciones que cubren un área de 51 hectáreas, o tres subdistritos, a saber, Titeue, Keumala y Sakti.

«La existencia de la presa Rukoh puede aumentar la producción agrícola. Se espera que el índice de cultivos (IP) aumente del 191 por ciento al 300 por ciento, apoyando así el objetivo de autosuficiencia alimentaria del gobierno», dijo.

Anteriormente, el Ministerio de Obras Públicas (PU) proyectó que uno de los Proyectos Estratégicos Nacionales (PSN) incrementaría la producción agrícola este año en 6 toneladas por hectárea. Mientras tanto, se prevé que la temporada de siembra sea tres veces al año.

Se espera que esta presa con una superficie de piscina de 687 ha tenga muchos impactos positivos en la población de Aceh. Además, este proyecto ha absorbido casi el 80 por ciento de la mano de obra local.

A título informativo, a lo largo de 2024 se inaugurarán cuatro presas creadas por Waskita Karya: Karian, Margatiga, Leuwikeris y Temef. Actualmente, la Compañía todavía está construyendo varios proyectos de Recursos Hídricos (SDA), incluida la presa Jragung, Mbay, Bener, Belitang Lempuing Irrigation y otros.