En Alemania, el Canciller nunca encarceló a su pueblo

Jacarta – Ministro de Derechos Humanos (HAM), Natalius PigaiInvita a la ciudadanía a no preocuparse demasiado por el artículo que regula la prohibición de insultar al presidente en el nuevo Código Penal (KUHP).

Lea también: Nuevo Código Penal y Código Procesal Penal entrarán en vigor a principios de 2026, Jefe de la Policía Nacional confía en brindar justicia a la comunidad



Pigai dijo que estas disposiciones no sólo están reguladas en Indonesia, sino también en otros países, uno de los cuales es Alemania. Sin embargo, según él, ningún ciudadano ha sido castigado nunca por el artículo en cuestión.

«En Alemania existe, pero la canciller alemana nunca ha encarcelado a su pueblo. Así que no os preocupéis demasiado», dijo en una entrevista en la Oficina del Ministerio de Derechos Humanos, en Yakarta, el lunes.

Lea también: Durante Musrenbang, el Ministro Pigai quiere que el desarrollo nacional tenga una base sólida de derechos humanos





Ministro de Derechos Humanos, Natalius Pigai

Para él, el artículo sobre insultar a los residentes es una forma simbólica de que el Estado proteja la dignidad del Jefe de Estado y la dignidad del Estado. Para no tergiversar, menciona que el artículo está tipificado como delito de denuncia.

Lea también: El gobierno propone eliminar las penas penales mínimas, ¡aquí está la razón!



«Sólo el interesado lo informa y el interesado realiza el perdón y el desistimiento», dijo.

A pesar de las denuncias, considera imposible que un jefe de Estado encarcele a sus ciudadanos. «¿Quiere la canciller alemana quejarse de su pueblo? Es imposible, es imposible», afirmó.

Dijo además que su partido aún no podía evaluar si hubo o no violaciones de derechos humanos en relación con estas disposiciones porque el Código Penal nacional no entró en vigor hasta el 2 de enero de 2026.

«Una vez que existe esta ley, luego su implementación hay acciones que van en contra de los derechos humanos, entonces se puede evaluar. Ahora es sólo una ley», dijo.

Por otra parte, admitió que el Ministerio de Derechos Humanos no participó realmente en la redacción del Código Penal. Sin embargo, valoró al equipo de redacción porque, según él, Nuevo Código Penal contiene valores de derechos humanos.

«Estoy hablando honestamente. Aunque no estuvimos completamente involucrados, aprecio que quienes redactaron esto sean personas que entienden los derechos humanos, por lo que el contenido, cuando lo leamos después de haber sido determinado, resulta contener valores de derechos humanos», dijo.

Se sabe que el artículo 218 de la Ley Número 1 de 2023 del Código Penal regula que quien atente públicamente contra el honor o la dignidad del Presidente y/o Vicepresidente será sancionado con un máximo de tres años de prisión o multa.

El viceministro de Derecho, Edward Omar Sharif Hiariej, explicó que este artículo era un delito de denuncia. «Por lo tanto, es muy limitado y es un delito de denuncia. En el delito de denuncia, la persona que tiene que quejarse es el jefe de la institución», dijo en una conferencia de prensa en Yakarta el lunes. (Hormiga)