En 2 semanas hubo 3 accidentes de Transjakarta, el gobierno provincial reveló la causa

Yakarta, Viva – El gobierno provincial (Pemprov) de DKI Yakarta reveló los factores que causan tres veces accidente autobús Transjakarta En las últimas dos semanas.

«De sus hallazgos (más dominantes) factores humanos o humano factor«Dijo el personal especial del gobernador y vicegobernador de DKI Yakarta en el campo de la comunicación social, Chico Hakim, cuando se confirmó en Yakarta el sábado.

Dijo Chico, el gobierno provincial de DKI Jakarta prestó especial atención a una serie de incidentes que involucran a los autobuses Transjakarta.



Accidente de captura de captura de Transjakarta en Cakung

De hecho, el gobernador de DKI Jakarta, Pramono Anung, solicitó una profundización con respecto a la causa del incidente.

Además, explicó Chico, basado en los resultados de la investigación del equipo de seguridad interna de Transjakarta que conduce al factor humano (humano factor) como la principal preocupación.

Por lo tanto, Transjakarta se centra en mejorar y fortalecer los aspectos de los factores humanos en términos de los pramudi.

«El enfoque de la mejora que se llevará a cabo es fortalecer los aspectos de los factores de predicación humanos, especialmente mediante el aumento del entrenamiento a través de Transjakarta Academy y fortalecer el proceso. Ajuste al trabajo (FTW) Para garantizar que toda la predicación esté en una condición adecuada mientras está de servicio «, explicó Chico.

Con respecto a las instrucciones para endurecer los exámenes de soporte de seguridad, como los frenos regulares, Chico enfatizó que Transjakarta lo ha hecho de manera rutinaria.

Hasta ahora no ha habido información adicional relacionada con más investigaciones. Sin embargo, Transjakarta asegura que priorizará los pasos de mejora futuros para la seguridad de los pasajeros y los usuarios de la carretera.

Anteriormente, el Transjakarta Driver Initials LK (44) se estrelló contra una tienda en Jalan Raya Minangkabau, Setiabudi, South Yakarta el sábado 6 de septiembre a las 11:30 WIB supuestamente debido a la falta de concentración.

Sin embargo, debido a la falta de concentración, el autobús se estrelló contra una tienda y causó un tutor (34) herido.

Luego, el jueves 18 de septiembre, el incidente del accidente de tráfico involucró a dos vehículos, a saber, el Transjakarta Corridor 3 y el autobús de camiones en Jalan Cideng Timur en dirección a Harmoni precisamente en la intersección del Hospital Regional de Tarakan, Central Yakarta.

Un día después, el Corredor de la ruta del autobús Transjakarta 11 Pulo Gebang-Kampung Melayu tuvo un accidente y se estrelló contra el conductor de un automóvil, la motocicleta, a una casa de la tienda en el área de Cakung, East Yakarta el viernes 19 de septiembre alrededor de las 05.30 Wib.

Varias personas sufrieron heridas debido al incidente, incluso las topos, los automóviles y las motocicletas fueron destruidas porque fueron arrastradas y golpeadas por Transjakarta. (Hormiga)