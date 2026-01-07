Emraan Hashmi Netflix Thriller ‘Taskaree’ presenta tráiler

Netflix ha presentado el tráiler de “tareare: The Smuggler’s Web”, un thriller sobre aplicación de aduanas protagonizado por Emraan Hashmi como líder de un grupo de trabajo honesto que lucha contra un imperio global de contrabando.

Creado por Neeraj PandeyLa serie se centra en una unidad de aduanas especializada en el Aeropuerto Internacional de Mumbai encargada de desmantelar una red internacional de contrabando. El equipo, dirigido por Arjun Meena (Hashmi), incluye a los oficiales Mitali Kamath (Amruta Khanvilkar), Ravinder Gujjar (Nandish Singh Sandhu) y Prakash Kumar (Anurag Sinha). Se enfrentan al capo Bada Chaudhary (Sharad Kelkar) y su sindicato, que opera en corredores de contrabando que abarcan Al-Dera, Addis Abeba, Milán y Bangkok.

La serie explora la mecánica de las operaciones de contrabando internacional, desde rutas codificadas hasta manifiestos falsos, mientras los funcionarios de aduanas dependen de la inteligencia y el instinto para adelantarse a las redes criminales.

“Las aduanas han sido un mundo que siempre quise explorar”, dijo Pandey. “Me atrajo la idea de entrar en el control aduanero, un espacio que opera silenciosamente, con precisión y bajo presión constante. Dar vida a esta visión ha sido increíblemente emocionante, especialmente con un elenco y un equipo que estuvieron completamente involucrados desde el día cero y entendieron el ritmo y el realismo que exigía la historia”.

El proyecto marca otra colaboración entre Pandey y Netflix luego de su franquicia “Khakee”. «Estamos encantados de colaborar una vez más con Netflix después de una exitosa franquicia con ‘Khakee'», dijo Pandey. «Lo que hemos creado juntos es un thriller policial muy distinto, arraigado en la autenticidad y en la esperanza de estar a la altura de las expectativas de nuestro público, cuyo aliento siempre nos ha mantenido adelante».

Para Hashmi, la serie representa su primera colaboración con Pandey. «Lo que me llamó la atención de la serie fue su visión inteligente y fundamentada del heroísmo: una historia impulsada por el coraje silencioso, la disciplina y el deber en lugar de una bravuconería ruidosa», dijo el actor. «Todo el elenco y el equipo han trabajado incansablemente para darle vida a este mundo, y espero con ansias que el público finalmente lo experimente en la pantalla».

“Taskaree: The Smuggler’s Web” es una producción de Friday Storytellers, la división de contenido digital de Friday Filmworks fundada por Pandey y el productor Shital Bhatia.

Todos los episodios se lanzan en Netflix el 14 de enero.

Mira el tráiler aquí: