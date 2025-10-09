Empresa gubernamental y el Ministro Coordinador Yusril garantizan que Indonesia no otorgará visas a los atletas israelíes en el Campeonato Mundial de Gimnasia

Jacarta – El gobierno indonesio confirma su postura sobre el plan de presencia atleta israelí en el evento Campeonato Mundial de Gimnasia Artística 2025 que se celebrará en Yakarta del 19 al 25 de octubre de 2025.

Ministro Coordinador de Derecho, Derechos Humanos, Inmigración y Correccionales (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra garantizar que el gobierno no proporcione visa A los atletas israelíes que pretenden competir en Indonesia.

«El gobierno indonesio no concederá visados ​​a los atletas israelíes que pretendan asistir a Yakarta para participar en el campeonato mundial de gimnasia artística que se celebrará del 19 al 25 de octubre», afirmó Yusril en una declaración en vídeo el jueves 9 de octubre de 2025.

Yusril enfatizó que esta decisión fue una implementación directa de la dirección política del presidente Prabowo Subianto, quien previamente enfatizó ante la Asamblea General de la ONU que Indonesia no establecería relaciones diplomáticas con Israel antes de que ese país reconociera la independencia palestina.

Además de estar en línea con las indicaciones del Presidente, Yusril dijo que esta decisión también refleja las aspiraciones del pueblo indonesio que rechazó firmemente la presencia de atletas de ese país.

«El gobierno es firme y consistente en su actitud hacia Israel y no otorgará visas a seis atletas israelíes que, según informes de los medios israelíes, asistirán al campeonato mundial de gimnasia artística en Yakarta», dijo.

Además, Yusril dijo que la decisión había sido consultada con los ministerios e instituciones pertinentes bajo la coordinación del Ministerio Coordinador de Derecho y Derechos Humanos Imipas. Dijo que había hablado con el Ministro de Desarrollo Económico y Comunitario, Agus Andrianto, sobre este asunto.

«Explicó que efectivamente había una carta de patrocinio de la federación deportiva de gimnasia artística, pero como también sabían que el gobierno indonesio se negaría a conceder visados ​​a los atletas israelíes, la federación de gimnasia artística también había retirado la carta de patrocinio que habían presentado la última vez», explicó Yusril.

Gobernador de DKI, Pramono Anung: No permitiré que los atletas israelíes entren en Yakarta

El gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung Wibowo, también expresó su oposición a la llegada de atletas israelíes. Destacó que el Gobierno Provincial de DKI no permitirá que los atletas israelíes compitan en la capital.

«En cuanto a los atletas israelíes, si van a Yakarta, por supuesto, como gobernador, en condiciones como estas definitivamente no lo permitiré», dijo Pramono en el Ayuntamiento de Yakarta, el miércoles (8/10).