Empresa de carga de vehículos eléctricos crea una innovación única para combatir el robo de cables de cobre

VIVA – Robo cable El cobre es ahora un problema grave para la industria de los vehículos eléctricos (EV). Cable cargando Los vehículos eléctricos fabricados con cobre, un metal precioso, suelen ser objeto de robo debido a su alto valor de reventa.

Lea también: El avistamiento de dos ladrones de motocicletas en Cakung que mataron a tiros a Hansip



Esta condición no sólo es perjudicial para los operadores estación carga, sino que también perturba a los usuarios de vehículos eléctricos que dependen de la disponibilidad de servicios de carga. Las empresas de carga de vehículos eléctricos están tomando medidas innovadoras para proteger su infraestructura de esta amenaza.



Ilustración de la batería de un coche eléctrico.

Lea también: Muere Hansip baleado por un ladrón de motos en Cakung



Desafíos del robo de cables de cobre en estaciones de vehículos eléctricos

A medida que aumenta la popularidad de los vehículos eléctricos, también aumenta el número de estaciones de carga para vehículos eléctricos. Sin embargo, los cables de carga de cobre son un blanco fácil para los ladrones. Este robo no sólo provoca pérdidas económicas a los operadores, sino que también tiene un impacto directo en la comodidad de los usuarios.

Lea también: Hansip en Cakung recibió un disparo cuando frustraba el robo de una motocicleta



Cuando faltan cables o están dañados, los vehículos eléctricos no se pueden cargar, lo que reduce la fiabilidad de la red de carga. Empresas como ChargePoint enfrentan una enorme presión para mantener los servicios seguros y disponibles para los clientes.

Además, el robo de cables de cobre puede suponer un riesgo. seguridadincluyendo cortocircuitos eléctricos o fallas de dispositivos, por lo que la protección física y tecnológica es crítica.

Estrategia de Seguridad e Innovación

Varias empresas de cargadores de vehículos eléctricos han desarrollado varios métodos innovadores para proteger los cables de carga contra robos, citó VIVA de SlahGear Martes 11 de noviembre de 2025:

1. Cable resistente a cortes

ChargePoint presenta cables con un revestimiento protector de acero resistente al corte con herramientas manuales o eléctricas. Además, su software de seguridad, ChargePoint Protect, puede detectar si se intenta cortar o manipular cables en tiempo real. Este sistema alerta inmediatamente a los operadores de la estación para que se puedan tomar medidas rápidas.

2. Cables que se pueden bloquear y almacenar de forma segura

Algunos operadores de vehículos eléctricos, como It’s Electric en Brooklyn, utilizan sistemas de cables que pueden guardarse bajo llave en compartimentos seguros cuando no están en uso. Esto reduce la visibilidad del cable y reduce el riesgo de robo, especialmente en áreas con supervisión mínima.

3. Seguimiento y tecnología forense

En el Reino Unido, el proveedor de servicios InstaVolt utiliza el sistema CableGuard, que es un manguito de cable difícil de cortar y está equipado con un fluido forense que solo es visible con luz ultravioleta. Los cables robados se pueden rastrear o identificar rápidamente.