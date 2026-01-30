Empresa china muestra despliegue autónomo de 18 robots humanoides







A robótica china La empresa ha demostrado lo que llama un paso importante hacia el despliegue escalable de robots humanoides. LimX Dynamics lanzó esta semana un video que muestra a 18 de sus robots humanoides Oli de tamaño completo emergiendo de forma autónoma de cajas de envío, poniéndose de pie, caminando en formación y realizando una rutina coordinada sin intervención humana.

En la demostración, se colocan 18 unidades de Oli dentro de contenedores de envío estándar. Los contenedores se abren y cada robot se levanta de forma independiente, alcanza su altura máxima y comienza a caminar sobre dos piernas sin ayuda humana. Operando dentro de un espacio confinado, los robots evitan colisiones, salen de los contenedores y avanzan en formación coordinada antes de completar una rutina sincronizada.

La demostración se basa en exhibiciones anteriores de la plataforma Oli, que anteriormente destacaron individuos robots realizar tareas como navegar por terrenos irregulares, escalar escombros y mantener el equilibrio sobre una pierna.

La empresa con sede en Shenzhen describe la demostración como el primer despliegue práctico autónomo de robots humanoides en el mundo. La exhibición destaca los avances en la coordinación de múltiples robots y sugiere cómo se podrían implementar y operar equipos de humanoides en futuras plantas de fabricación.

18

No. de robots que formaron parte del video

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente