VIVA – Universidad Nacional del Desarrollo Veterano Yogyakarta (UPNVYK) realizó Noche de Agradecimiento y Encuentro Antiguos alumnos en el punto culminante de la conmemoración del 67 Aniversario que tuvo lugar en el Auditorio WR Supratman, el sábado 13 de diciembre de 2025.

En esta agenda, UPNVYK entregó una serie de premios a exalumnos y actores externos que consideraron que habían contribuido al desarrollo de la universidad y la sociedad. Uno de los galardonados en la categoría Caring Alumni es un alumno de la promoción de 2002 de la Facultad de Agricultura, Muhammad Suryo.

El premio se otorga como una forma de agradecimiento por la participación de los exalumnos en diversas actividades sociales y comunitarias. El campus valora que esta aportación está en línea con el espíritu de servicio que forma parte de los valores de UPNVYK.

«Alhamdulillah. Este agradecimiento es una prueba de nuestro compromiso de proporcionar beneficios a la sociedad en aras del mayor progreso y prosperidad posibles», dijo Muhammad Suryo en su discurso.

Haji Suryo, líder del Grupo Surya, ha intensificado diversas actividades sociales, especialmente para la comunidad circundante. Por ejemplo, circuncisiones masivas gratuitas, construcción de la mezquita de Al Karohmah, provisión de pozos perforados para ayudar a la gente a tener acceso a agua potable.

Grupo Surya también contribuye a la absorción de empleo tanto a nivel local como de los propios egresados ​​de la UPN, como en la industria de cigarrillos HS y otras unidades de negocio. “Los egresados ​​de la UPN han pasado a ser parte de la familia del Grupo Surya, porque sus amigos exalumnos se han repartido en casi todas nuestras líneas de negocio”, afirmó

Suryo puede brindar servicios de generación de energía que incluyen soluciones de energía limpia y verde. En la unidad de negocios de minería del carbón, Surya Group es capaz de ofrecer tecnología moderna, sólidos estándares de seguridad y preocupación por la sostenibilidad ambiental.

En la industria de las plantaciones de aceite de palma, la unidad de negocios del Grupo Surya puede atraer nuevas inversiones y ayudar a transformar áreas subdesarrolladas en centros económicos. Entonces, la aerolínea regional Fly Jaya, que conecta las grandes ciudades con áreas remotas, puede llenar el vacío en la conectividad nacional.

Mientras tanto, en la unidad de construcción, Surya Group ha manejado con éxito proyectos a escala nacional. La última es la construcción del Puente Kabanaran en bricolaje, que fue inaugurado directamente por el presidente Prabowo Subianto. Surya Group es uno de los involucrados directamente a través de la cooperación operativa (KSO) con PT Adhi Karya, bajo la coordinación de su filial.