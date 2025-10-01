Empoderar a la comunidad de la aldea, PGN que ejecuta una fila de programas sostenibles

Yakarta, Viva – Subsolder de gas pertamina a saber, Pt Perusahaan Gas negara tbk alias PGNconfirma su compromiso de apoyar el desarrollo Pueblo desfavorecidoque se centra en empoderamiento de la comunidadmejora economía localsalud y gestión ambiental de manera sostenible.

El Secretario Corporativo de PGN, Fajriyah Usman, dijo que su partido ve la aldea como una parte importante del ecosistema de desarrollo nacional. Por lo tanto, PGN está tratando de traer iniciativas que puedan responder a las necesidades reales de la comunidad a nivel local.

«A partir del desarrollo de micro negocio, el uso de la tecnología apropiada, aumentando la capacidad de los grupos comunitarios, hasta el fortalecimiento de los servicios de salud y medio ambiente», dijo Fajriyah en su declaración, miércoles 1 de octubre de 2025.



PGN registra un rendimiento operativo sólido en el primer trimestre de 2025

Afirmó que PGN se compromete a continuar presentando programas que no solo se centran en la sostenibilidad empresarial, sino que también tienen un impacto real en mejorar la calidad de vida de la comunidad, especialmente en las aldeas asistidas por PGN.

«La colaboración entre las empresas, la comunidad y el gobierno es la clave de la creación de un valor agregado continuo», dijo Fajriyah.

Hasta que finalmente, el compromiso de PGN recibió reconocimiento en los Premios CSR & Sostenible Village Development (PIB) 2025, como una forma de aprecio por las entidades e instituciones comerciales que fomentan activamente el desarrollo de las aldeas.

En este evento, PGN ganó cuatro prestigiosos premios, a saber, dos de oro y dos plata, a través de programas superiores que se ejecutan en varias regiones, que incluyen:

1. Oro: el programa Bhumi Tembesi (BATAM) es un programa que se centra en aumentar la capacidad de los grupos de mujeres en las aldeas fomentadas de Panaran con un enfoque en el desarrollo de MIPYME, agricultura y bancos de basura como una forma de economía circular.

2. Oro: el programa Pesona Tani Dewa (Muara Enim, South Sumatra), un programa que fomenta la independencia y el bienestar de los agricultores de caucho alrededor de la estación Pagardewa utilizando tecnología apropiada y una gobernanza adaptativa para aumentar la productividad agrícola.

3. Silver-the Harum Sweet Program (Cimanggis, West Java), un programa para fortalecer el posyandu activo y la gestión de bancos de desechos productivos, este programa se centra en mejorar la salud y la independencia de los residentes de Harjamukti-Cimangggis.

4. Silver – Programa Sidobaik (Sidoarjo, Java Oriental), este programa optimiza el potencial local a través del desarrollo de plantas medicinales familiares (TOGA) y MIPYME, para fomentar la independencia de la comunidad en la comunidad alrededor de la estación de Kalisogo.