Empoderar a la comunidad alrededor de la mina, una subsidiaria de Fragrant Energy Energy, posee un programa de publicación inteligente

Yakarta, Viva – emisores mineros de PT Harum Energy TBK (HRUM) a través de sus subsidiarias, PT Position (POS), esfuerzos aumentados empoderamiento de la comunidad a través del programa alfabetismo Inglés ‘Smart Post’, en cuatro aldeas del Lingkar Tambang East HalmaheraNorth Maluku.

«El empoderamiento (juventud local) también está involucrado como maestro, no solo el destinatario del programa», dijo Harum Energy Management en su declaración, el lunes 25 de agosto de 2025.

«Los jóvenes aquí están involucrados, además de tener la responsabilidad de los estudiantes que reciben aprendiendo de ellos», dijo.

Actividades de tutoría infantil de escuela primaria en Jetis Village

Este programa de alfabetización inglesa está impulsado por un escritor y educador del norte de Maluku llamado Trijan Abdul Halim, quien también está activo en el grupo de clubes ingleses en su área.

Trijan espera que, a través de esta publicación inteligente, la generación joven en su ciudad natal puede crecer con buenas habilidades de idiomas extranjeros, lo que puede ser una provisión para el futuro para ellos.

«Fortalecer la alfabetización inglesa en las escuelas primarias es la base de las calificaciones futuras», dijo Trijan.

Smart Post se lleva a cabo con métodos mixtos formales e informales, con un horario una vez por semana. Admitió Trijan, el enfoque es casual y más «local» para ser una opción, de modo que los estudiantes se sientan cercanos al material que se enseña.

Ilustraciones mineras de níquel administradas por PT Pam Mineral TBK

«La esperanza no es que los estudiantes ambiciosos de inmediato hablen inglés con fluidez. Pero el más importante de este programa produce un aumento en la confianza de los estudiantes. Ese es el más feliz», dijo.

Un momento que causó una impresión para Trijan fue cuando Yasmin Amira, un estudiante de quinto grado en SD Inpres Maba, se atrevió a aparecer leyendo un poema titulado «Un agradecimiento a nuestros maestros» frente a muchas personas en la conmemoración del Día del Maestro.

Según Trijan, este programa es una manifestación concreta de que la educación puede ser una inversión a largo plazo.