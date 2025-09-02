Empoderamiento de los agricultores, la economía rural debe ser la prioridad de los bancos: presidente







El empoderamiento de los agricultores y el fortalecimiento de la economía rural debería ser un enfoque clave para Sector bancario de la IndiaEl presidente Droupadi Murmu dijo mientras se dirigía al 120 ° Día de la Fundación Celebraciones de City Union Bank en Chennai el martes, informó la agencia de noticias ANI.

El presidente Murmu enfatizó que los bancos pueden desempeñar un papel importante en la transformación de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) en motores de crecimiento.

«Desde nuevas empresas hasta ciudades inteligentes, hay una amplia gama de áreas en las que los bancos pueden ayudar. Los bancos pueden convertirse en socios activos en la realización de una India desarrollada», dijo.

También señaló que a pesar del progreso notable en los servicios financieros, quedan varios desafíos, particularmente con respecto a la alfabetización digital, el acceso a Internet y la conciencia financiera.

«Los bancos de pago, las billeteras digitales y los corresponsales bancarios han llevado servicios financieros a las puertas de las aldeas remotas. A pesar del progreso en esta área, se enfrentan varios desafíos en términos de alfabetización digital, acceso a Internet y conciencia financiera», agregó el presidente Murmu.

«La economía india se encuentra entre las grandes economías de más rápido crecimiento del mundo, y la industria bancaria juega un papel fundamental en su historia de crecimiento», declaró el presidente.

A su llegada a Chennai, el presidente Murmu fue recibido por el gobernador de Tamil Nadu, RN Ravi, y el viceministro subdirector Udhayanidhi Stalin.

Anteriormente, el lunes, asistió a las celebraciones del Jubileo de Diamantes del Instituto de Discurso y Audiencia de All India (AIISH) en Mysuru, Karnataka, y elogió al Instituto por sus contribuciones en educación, medicina e investigación relacionada con el habla y la audición.

«Me da un gran placer estar presente entre todos ustedes en la celebración del Jubileo de Diamantes de esta prestigiosa institución, que ha hecho contribuciones significativas en los campos de la educación, la medicina y la investigación en el habla y la audición», dijo Murmu.

Extendió sus felicitaciones a todos los directores anteriores y actuales, miembros de la facultad, administradores y estudiantes asociados con AIIS por su valioso trabajo.

«En esta ocasión histórica, amplío mi más sincero felicitaciones a todos los directores anteriores y actuales, miembros de la facultad, administradores y estudiantes asociados con esta institución por sus valiosas contribuciones en el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos de la comunicación», agregó.

