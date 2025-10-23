Empleados de gasolinera Shell están dispuestos a viajar a todas partes ofreciendo snacks y bebidas

Tangerang, VIVA – Acción de cuatro agentes gasolinera shell en Tangerang de repente viral en las redes sociales. No por el servicio en la gasolinera, sino porque están dispuestos a viajar a todas partes ofreciendo snacks y bebidas en las calles.

El vídeo subido por la cuenta de Instagram @dhanyvidmake muestra a empleados con uniformes completos de Shell cargando diversos alimentos y refrescos, como vendedores ambulantes.

Según la información del vídeo, procedían de la gasolinera Shell Duta Garden en Jurumudi, Benda, ciudad de Tangerang.

Curiosamente, el lugar donde venden es en el área de Ahmad Yani Field, en la ciudad de Tangerang, que está a unos 8-9 kilómetros de la gasolinera donde trabajan.

«Dicen que es de Shell Duta Garden cerca del aeropuerto, está bastante lejos para vender aquí, ayuden, muchachos», escribió la leyenda en el video.

Esta acción inmediatamente generó la simpatía de los internautas. Muchos elogiaron el entusiasmo de los empleados que continuaron intentando ganarse la vida incluso en condiciones difíciles.

«Realmente lo siento por los oficiales de Shell que venden bebidas. Espero que se vendan bien», escribió un comentario de un internauta.

«Shell también es genial, aunque ponen las cosas difíciles en su negocio de combustible, no despiden inmediatamente a los empleados, sino que se dedican a vender otras cosas. Realmente genial, la empresa es genial, los empleados son geniales», añadió otro.

Existencias bbm La gasolina Shell está agotada en todas las gasolineras

Anteriormente se anunció, basándose en el anuncio oficial en el sitio web de Shell Indonesia, que todas las gasolineras Shell en Indonesia actualmente no tienen existencias de gasolina, incluidas Shell Super, Shell V-Power y Shell V-Power Nitro+.

En su comunicado, Shell pidió disculpas a los clientes por las molestias ocasionadas. Esta empresa británica explicó que la disponibilidad de productos combustibles debe cumplir con los estándares globales de seguridad operativa y calidad del combustible, por lo que la distribución solo podrá reanudarse después de que se cumplan todos los estándares.

«Estamos coordinando con el gobierno y las partes interesadas para que el suministro de gasolina pueda volver a la normalidad lo antes posible», escribió Shell Indonesia en su comunicado oficial del martes 7 de octubre de 2025.