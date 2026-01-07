¿Empezar a trabajar después de unas largas vacaciones? Aquí hay 6 formas de restaurar la productividad y evitar el estrés

Jacarta – Día festivo suele ser una panacea para la fatiga física y mental. Unos días disfrutando del sol, reuniéndose con amigos y tomando un descanso de las rutinas y los plazos ocupados pueden ayudar a repeler estrés consecuencia Trabajar.

Sin embargo, sentirse renovado después de las vacaciones puede convertirse rápidamente en estrés si inmediatamente te enfrentas a una montaña de correos electrónicos y trabajo acumulado.

Para que la euforia postvacacional no provoque fatiga, la transición a la rutina laboral debe realizarse de una forma más planificada y realista. Varios expertos productividad comparte los hábitos que hacen cada vez que regresan al trabajo después de unas vacaciones para ser productivos.

Lanzando desde Correo HuffingtonAquí hay seis cosas que hacen los expertos en productividad cuando regresan al trabajo después de las vacaciones.

Ilustración del estrés laboral el lunes

1. Admite que no puedes responder a todos los mensajes a la vez

Uno de los pasos más importantes a seguir incluso antes de que comiencen las vacaciones es instalar mensajes automatizados claros y detallados. No solo decir que no estás en la oficina, sino también explicar cuándo no pueden contactarte, si tu correo electrónico será revisado ocasionalmente y cuándo el remitente puede esperar una respuesta.

«Una de las cosas más importantes que hago antes de irme de vacaciones para evitar sentirme abrumada al regresar es configurar una respuesta automática que sea mucho más detallada que simplemente ‘Estoy fuera de la oficina desde esta fecha hasta esta fecha'», dice Anna Dearmon Kornick, asesora de gestión del tiempo.

Explica que fijar expectativas desde el principio ayuda a prevenir el estrés al volver al trabajo. «Cuanto antes te des cuenta de que no puedes responder a todos a la vez, más fácil será priorizar según la importancia y la urgencia».

2. Tómate un día más para cambiar tu forma de pensar

Para algunos expertos, la transición mental es tan importante como la transición física de regreso a la oficina. «Para mí, la organización comienza incluso antes de regresar a la oficina. Normalmente me tomo un día libre extra para acostumbrarme al hecho de que tengo que volver al trabajo», dice Pamela A. Reed, quien también es autora y coach de gestión del tiempo.

Después de eso, comenzó a compilar una lista de tareas pendientes sin presionarse inmediatamente. Todo se registra y luego se prioriza según los plazos y la urgencia. De esa manera, su mente se siente más organizada y preparada para afrontar el trabajo de forma paulatina.