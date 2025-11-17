Emotivo actor habla de su amor por el cine

Tom Crucero recibió un Premio Honorífico de la Academia durante la ceremonia del 16 de noviembre. Premios Gobernadoresy no sorprende que la estrella de cine más grande que la vida tuviera un discurso de aceptación de gran éxito.

El premio fue entregado por Alejandro G. Iñárritu, quien dirige Cruise en una próxima película, aún sin título, que se estrenará en octubre de 2026.

Al aceptar el premio, Cruise pronunció un emotivo discurso en el que rindió homenaje a todas las personas que hacen posible el cine, así como al poder unificador del cine.

“El cine me lleva por todo el mundo”, dijo Cruise. «Me ayuda a apreciar y respetar las diferencias. Me muestra también nuestra humanidad compartida, lo parecidos que somos en muchísimos aspectos. Y no importa de dónde venimos, en ese teatro, reímos juntos, sentimos juntos, esperamos juntos, y ese es el poder de esta forma de arte. Y es por eso que importa, por eso es importante para mí. Así que hacer películas no es lo que hago, sino lo que soy».

Cruise ha sido nominado a cuatro premios oscar en el pasado: Mejor actor por “Born on the Fourth of July” y “Jerry Maguire”, mejor actor de reparto por “Magnolia” y mejor película por su papel de productor en “Top Gun: Maverick”.

Al principio de la ceremonia, Cynthia Erivo entregó a la coreógrafa Debbie Allen un Oscar honorífico. El diseñador de producción Wynn Thomas también recibió una estatua que celebra su vida laboral. El Premio Humanitario Jean Hersholt fue entregado a Dolly Parton, quien no pudo asistir personalmente al espectáculo debido a preocupaciones de saludentonces envió un discurso pregrabado.

El Alfombra roja de los Premios Gobernadores atrajo a decenas de actores ansiosos por poner un pie en la carrera de la temporada de premios este año, incluidos Jennifer Lawrence, Michael B. Jordan, Sydney Sweeney, Leonardo DiCaprio, Dwayne Johnson, Emma Stone y muchos más.