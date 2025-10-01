Emon Star es oficialmente un padre, ¡el nombre de su hijo es muy único!

Yakarta, Viva – La felicidad está envolviendo el hogar de Komika Estrella de Emon y su esposa, Raden Alca Octaviani. La pareja finalmente fue bendecida con el primer hijo que nació de manera segura el martes 30 de septiembre de 2025.

Leer también: Raditya Dika le dice el nombre del amigo de su hijo, Dae Yong a Jefferson, Emon Star: ¿Es esa marca de CA?



Bintang anunció directamente la feliz noticia a través de cargas en Instagram. En su publicación, compartió gratitud mientras anunciaba el apodo de su hijo, Sabin. Desplácese para conocer la información completa, ¡vamos!

A través de sus escritos, Bintang dijo lo grande que fue la lucha de su esposa cuando le dio a luz incomparable con el poder de Alca.

Leer también: ¡Viral! Dulces videos de Emon Stars y Alca anuncian el primer embarazo



«Una pequeña foto que vi de cuán extraordinaria es la lucha de estas dos personas», escribió Bintang, citada el miércoles 1 de octubre de 2025.

«En la habitación, realmente sintió que era inútil en comparación con los dos Hihi», continuó, mientras expresaba su gratitud y admiración por Alca.

Leer también: ¡Las estrellas de Emon están furiosas! Llamar al planchado es la mayor tortura



Sin olvidar, también expresó su agradecimiento a todo el personal médico y no médico que desempeñó un papel en el nacimiento de su primer bebé. Esta actitud humilde hace que la carga sea más conmovedora a muchas personas.

La publicación completa se llenó inmediatamente de felicitaciones de otros artistas y figuras públicas. El actor Refal Hady comentó: «Felicitaciones, estrellas y esposas».

Arie Kriting se unió a la oración, «saludable saludable a todos ustedes», mientras que Najwa Shihab también entregó una breve oración, «Alhamdulillah. ¡Felicitaciones!»

La presencia de Sabin complementa la felicidad de la pareja casada el 24 de julio de 2022. Después de tres años esperando, su sueño de convertirse en padres finalmente se hizo realidad.

Anteriormente, la noticia del embarazo de Alca se anunció el 7 de abril de 2025 a través de las cargas de Instagram. En ese momento, Bintang y Alca compartieron fotos positivas de paquetes de fotos y resultados de ultrasonido, que fueron recibidos inmediatamente con entusiasmo por los ciudadanos.

Durante el embarazo, las estrellas se conocen como maridos en espera. A menudo acompañaba a Alca en varios momentos, incluso participando en la clase de preparación para convertirse en padres. Desde aprender a llevar a un bebé a bañarse, las estrellas no dudaron en involucrarse completamente.

Su consistencia como compañero se sorprende a muchas personas. Bintang no solo entretiene con éxito a través de la comedia, sino que ahora también muestra su sinceridad como un nuevo padre.

El nacimiento de Sabin se convirtió en el comienzo de un nuevo capítulo para las estrellas Emon y Alca, marcando su viaje como padres jóvenes que ahora comienzan oficialmente una nueva hoja llena de amor y responsabilidad.