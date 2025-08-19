Emociones en el escenario, huelga de Dedi Mulyadi del evento Kirab Cultural Kirab

Bandung, Viva – Gobernador de West Java, Dedi mulyadi Expresando su decepción en público sobre el evento de carnaval cultural que se celebró en el marco del 80 aniversario de West Java.

Dedi Mulyadi de repente subió al escenario y expresó su decepción. Mencionó que el grupo de carnaval de la organización del aparato regional u OPD en la Secretaría Regional de Java Occidental incautó la cola que se suponía que debía priorizar a un grupo de representantes del distrito de la ciudad.

Gobernador de Java Occidental Dedi Mulyadi durante la Reunión Plenaria DPRD de Java Occidental, 19/8

Según Dedi, el evento no fue un desfile, sino un carnaval cultural o un carnaval cultural que se suponía que mostraría las artes culturales de cada región en Java Occidental, mientras que contó la historia de cada una de estas regiones.

«Este no es un desfile de este carnaval, el carnaval tiene una serie de historias después de que la historia de Caruban, Padjadjaran, continúe ingresando a Subang Larang, y el distrito de la ciudad cuenta la historia de Java Occidental. No la Secretaría Regional de Motong en el medio hizo el desfile», dijo Dedi en el escenario a través del alopeador del martes (8/19/2025) por la tarde.

Además, las personas que asistieron también estaban más entusiasmadas al ver las artes exhibidas en un grupo de representantes de cada región. Esto se puede ver de las personas que vitorearon cuando Dedi Mulyadi expresó su decepción en el escenario como si fuera apoyando la declaración.

Finalmente solicitó que el grupo OPD fuera desestimado y priorizara al grupo de representantes de Regency a realizar.

«Por favor, comprenda a los amigos de esta Secretaría Regional, este folklore de Java Occidental que se cuenta en forma de un carnaval cultural, comprenda el arte. Por favor, detenga primero el setda primero el distrito de la ciudad primero. Gracias», dijo.

Sin embargo, después de transmitir la decepción, los representantes del grupo que aparecieron no eran un grupo de representantes de regencia de la ciudad, sino un grupo de representantes de OPD. Esto finalmente hizo que Dedi Mulyadi se haya molestado hasta que dejó el escenario honorario antes de que terminara el evento. (Cepi Kurnia/Tvone/Bandung)