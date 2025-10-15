Emociones de la serie de crímenes siniestros de Hulu

Desde la serie documental de Netflix, “Murdaugh Murders: A Southern Scandal”, hasta “Low Country: The Murdaugh Dynasty” de HBO, ya se ha dicho mucho en la pantalla sobre la conocida familia de Carolina del Sur cuyo legado se desmoronó en medio de asesinatos, robos y adicciones. Ahora, Hulu le está dando a la infame saga el tratamiento de Hollywood en una miniserie de ficción”,Murdaugh: muerte en la familia.” Creado por Michael D. Fuller y Erin Lee Carr, el espectáculo es un atractivo retrato de la codicia, la crueldad y la arrogancia. La serie de ocho episodios resume lo que es tan convincente acerca de esta familia en particular y por qué, en última instancia, se autoinmolaron.

Basado en el “Murdaugh Murders Podcast” de Mandy Matney (retratado en la serie por nieve bretaña), la serie comienza la noche del 7 de junio de 2021 en la finca Murdaugh, Moselle, en Hampton, Carolina del Sur. Ha caído la noche y, mientras la cámara se desplaza, el público ve sangre goteando y acumulándose alrededor de las perreras. Un angustiado Alex Murdaugh (interpretado por Jason Clarke) se ve inspeccionando el terreno. Ve los cuerpos de su esposa, Maggie (Patricia Arquette) y su hijo Paul (Johnny Berchtold), antes de llamar a la policía. La escena es impactante. Pero rápidamente se hace evidente que los Murdaugh siempre iban a implosionar.

Luego, el programa regresa al 22 de febrero de 2019, otro día notorio en la dinastía de la familia Murdaugh. El sol se cierne sobre Moselle mientras los espectadores encuentran a Maggie y a la querida y antigua ama de llaves de la familia, Gloria (Kathleen Wilhoite), preparando una velada para celebrar al padre de Alex, Randolph (Gerald McRaney). Alex también está presente, pero debajo de su personalidad sociable hay una profunda inseguridad y presión centradas en su puesto en su bufete de abogados, su deuda cada vez mayor y una debilitante adicción a los analgésicos. Mientras tanto, después de otra noche de borrachera, Paul, de 19 años, llega a casa con una gran rama de árbol atrapada en la rueda de su auto. Sus propios fracasos y limitaciones personales se exacerban aún más cuando su hermano mayor, Buster (Will Harrison), el niño de oro, anuncia su aceptación en la facultad de derecho.

Los intensos mimos y la disfunción dentro de la familia llegan a un punto crítico al final del primer episodio cuando un Paul borracho choca un barco, matando a la novia de su mejor amigo, Mallory (Madeline Popovich), e hiriendo a todos a bordo. Es un crimen horrible, uno que Alex y Randolph inmediatamente comienzan a intentar esconder debajo de la alfombra cuando llegan al hospital. Además, marca la primera grieta en la fachada Murdaugh, que eventualmente conduciría a su completa desintegración en los años venideros.

Con la incesante cobertura de los Murdaugh en las noticias nacionales, y ciertamente en medio de la gran cantidad de podcasts y docuseries, muchos de los detalles sobre la familia y los asesinos de Maggie y Paul son de conocimiento público desde hace mucho tiempo. Sin embargo, Fuller, Carr y los actores son expertos en sumergir verdaderamente a la audiencia en el ecosistema de Murdaugh, destacando a los hombres en particular, que utilizaron sus privilegios y riquezas para dominar esta comunidad de Carolina del Sur durante generaciones. No fue hasta que la tenaz reportera local Mandy Matney comienza a descubrir la verdad sobre los Murdaugh y queda claro que sus esqueletos enterrados se remontan a décadas atrás.

Desde el patriarca Randolph en adelante, los Murdaugh no son un grupo comprensivo. Dominan su comunidad de Hampton utilizando un control coercitivo envuelto en un fino velo de encanto para protegerse y aprovecharse de los demás. El espectáculo se centra inteligentemente en el interior.. Aunque Maggie y Paul no son personajes inherentemente comprensivos, Arquette es excepcional como siempre, retratando a una mujer de cierta edad que se encuentra atrapada en una vida que pensaba que quería, sin otra salida que inclinarse más hacia la servidumbre y la pasividad. Aunque ciertamente no es intachable en sus contribuciones a la delincuencia de sus hijos, es víctima de la misoginia y de los ideales patriarcales arcaicos.

“Murdaugh: Death in the Family” destaca cómo la obsesión de Alex por la autoridad, los constantes mimos de Maggie y su fijación conjunta por la apariencia deforman su matrimonio y sus personalidades, lo que a su vez distorsiona el sentido de moralidad de Paul y Buster. Esto se ve mejor en el episodio 3, «Kokomo», cuando, tras la acusación de Paul por la muerte de Mallory, Alex se lleva a la familia a unas lujosas vacaciones en el Caribe. Es una muestra obscena de imprudencia.

Tejiendo varios hilos y desafíos que Alex enfrentó, incluida una demanda de los padres de Mallory, la revelación de que había estado robando a sus clientes desfavorecidos, sus problemas de abuso de sustancias y el descontento de Maggie en su matrimonio, la serie muestra cómo todo esto erosionó la inmunidad que había construido y ejercido con valentía durante toda su vida.

“Murdaugh: Death in the Family” es un estudio profundamente convincente del personaje de un hombre tan profundamente arraigado en su propio atractivo, anclado en influencias legales, políticas y financieras, que la idea de ser tragado por su propia monstruosidad le era ajena. Aún así, como ilustra el programa, no importa cuánto tiempo tome, a menudo debemos responder por nuestras transgresiones. Usted paga al principio o al final, pero la factura siempre vence.

Los primeros tres episodios de “Murdaugh: Death in the Family” se estrenan el 15 de octubre en Hulu y los nuevos episodios se lanzarán semanalmente los jueves..